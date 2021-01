Guido Záffora habló de su salida de Intrusos y contó detalles inesperados

En un año atípico para la televisión argentina por la llegada del Covid 19, el programa de espectáculos a cargo de Jorge Rial y en 20° aniversario sufrió cambios importantes por la salida de varios periodistas reconocidos.

La primera en salir por un enfrentamiento con el conductor fue Marcela Tauro, luego la siguió Daniel Ambrosino y al final fue Guido Záffora a fines de octubre quien dejó su lugar en la mesa de las tardes de América.

En una entrevista con Leo Arias para el ciclo Gossip, Záffora dijo: “Uno siempre se guarda cosas, siempre … Mucha gente quería que hable mal del programa, de mis compañeros. Hablaría muy mal de mí hablar de un programa en el que estuve tres años, donde me dieron laburo y me trataron muy bien… Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos”, comenzó diciendo.

Luego dijo que con sus ex compañeros de “Intrusos” (América) no habla más: “No tengo relación con mis compañeros de Intrusos porque eran compañeros. Hablo con mis excompañeros como Marina Calabró, Angie Balbiani y con Marcela Tauro, que intercambiamos algunos mensajes”, se sinceró Guido.

Luego sumó: “Yo me quería ir por la puerta grande y me dieron la posibilidad de despedirme. Hablé con Jorge y me costó muchísimo la decisión. Yo lo tenía pensado desde marzo del año pasado, tardé un año en tomar la decisión”, agregó.

Finalmente Záffora aclaró que su salida no tuvo que ver con la llegada al programa de Lussich: “Yo no me fui por Rodrigo. Entiendo que está eso de Rodrigo en el imaginario. Yo no me fui por él. Cada uno tiene su lugar y cuando éramos cuatro más todavía. Cada uno tenía su personalidad. Yo soy muy diferente a Rodrigo, muy diferente a Débora D’ Amato y muy diferente a Adrián Pallares”.