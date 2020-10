Guido Záffora se despidió de Intrusos con una reflexión y muchos agradecimientos

Esta semana se conoció la noticia que Guido Záffora dejaría el programa de espectáculos “Intrusos” (América) en donde estaba desde el 2018.

Fue el mismo Jorge Rial quien anunció que este viernes 30 de octubre sería el último programa compartido con el joven que se adaptó a las formas y exigencias del padre de Morena Rial.

Luego de la salida de Angie Balbiani, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino, Záffora se convirtió en un nuevo “ex panelista” del programa que está festejando sus 20 años al aire.

Minutos antes de la finalización del programa Rial le dio la palabra al panelista: “Hoy se nos despide el pibe. Se nos va Guido, algo que ya venía hablando, y finalmente tomaste la decisión”.

En ese momento Guido dijo: “Yo pensé este momento en casa y quería que sea como un musical. Que se apaguen las luces y yo poder cantar mis canciones para contar lo que me pasa. Sería un buen final”.

“Me costó mucho tomar la decisión, pensarla, analizarla. Es un año bastante particular para todos, los que están del otro lado y nosotros. Y no es una decisión de estas últimas tres semanas, la vengo pensando desde hace un tiempo largo porque uno tiene miedo a quedarse sin trabajo, a no poder pagar las cuentas, a lo que viene”, agregó.

Luego, como era de esperar, agradeció a la producción de América TV y al equipo de técnicos y sus comienzos: “Cuando entré a Intrusos, yo era muy chiquito. Estaba Marina Calabró, Marcela Tauro, Angie Balbiani, Damián Rojo, Daniel Ambrosino y ustedes”.

Finalmente Guido dijo: “No fue fácil. Fue una decisión mía. La trabajé, la pensé y me costó. Estuve muchas veces a punto de hacerlo. Soy feliz y estoy abierto a nuevas experiencias y todas las posibilidades. Estoy muy agradecido y me quiero ir diciendo gracias, a vos, a todos mis compañeros, a Adrián Pallares, que es un compañerazo, a Rodrigo Lussich, a Débora D’Amato y a todos los que están del otro lado, a todo el canal. Gracias, nos vamos a estar viendo pronto”.