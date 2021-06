Gianinna Maradona cerró el capítulo con Daniel Osvaldo y volvió a apostar por el amor

Los rumores de separación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona son cada vez más fuertes, incluso vieron a la hija de Diego Maradona muy cerca de un conocido DJ, con quién habría iniciado un romance. Si bien ninguno de los dos habló del tema, en sus redes dieron algunos indicios de su situación sentimental y hay pruebas que lo confirman.

Lo primero que se supo es que las cosas no estaban bien entre el cantante y la empresaria. Luego, Daniel Osvaldo subió una curiosa historia a su cuenta de Instagram: una foto de Angus Young, el reconocido guitarrista de AC/DC, haciendo una seña de los cuernitos con sus manos sobre su cabeza.

Pero a la imagen le agregó la canción “Cuernos” de Joaquín Sabina y escribió: “Estado actual”, dando a entender que había sido engañado.

Historia de Instagram de Daniel Osvaldo Instagram

Al parecer hay un tercero en discordia, y según la investigación de PrimiciasYa se trataría de DJ Kelo. Gianinna fue vista en la zona de Escobar con él mientras grababa un video clip para sus redes, y su presencia llamó la atención en el salón de eventos.

La hija del Diez había tenido un encuentro con DJ Kelo el año pasado y la misma Gianinna Maradona compartió la imagen junto a él en sus redes.

DJ Kelo y Gianinna Maradona. Gentileza.

Además, él defendió a la ex del Kun Agüero en una entrevista con TV Nostra de los ataques del abogado del futbolista, Matías Morla. “Mentira que Diego ni la atendía… ¿Por qué no contás a quien llamó Diego a las 12 en Año Nuevo que vos no estuviste? Porque estábamos nosotros, vos no estuviste. ¿A quién llamó Diego por teléfono, a vos lacra o a Claudia?”, dijo.