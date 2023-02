Frente al espejo, Jésica Cirio encendió con su microbikini color fucsia que resaltó sus curvas

Jésica Cirio es una de las mujeres más lindas de Argentina. Sus redes sociales son reflejo de mucho contenido que comparte la modelo donde en sus fotos y videos se la observa desplegando todo su encanto y sensualidad.

Esta vez, en sus historias de Instagram, la conductora de “La peña de morfi” mostró parte de su fin de semana y entre ello compartió un video donde lució tremenda desde la intimidad de su habitación.

Jésica Cirio

Frente al espejo, sentada sobre su cama, Cirio se filmó deleitando a sus 3,4 millones de seguidores con una microbikini de triángulos color fucsia.

A cara lavada, cabello suelto, Jésica beboteó ante la cámara y con diferentes poses dejó encantados a sus fanáticos con sus curvas impecables.

Jésica Cirio y su tremenda bikini.

EL TATUAJE ESCONDIDO DE JESICA CIRIO

“A través del tiempo aprendí que la nutrición y el bienestar es una parte clave de mi vida. Definitivamente, estoy viviendo un momento increíble”, fue el mensaje que utilizó Jésica Cirio hace un tiempo para mostrar los diferentes tatuajes que lleva en su entrenado cuerpo.

Jésica Cirio

Jésica Cirio tal cual afirma Via País tiene un tatuaje en una zona muy particular, que la única forma que tiene para visualizarlo es con la menor cantidad de ropa posible. “If you believe it, it is possible”, dice el dibujo sobre su piel que mostró en su totalidad en las redes sociales.

Jésica Cirio

Asimismo, para que sus seguidores lo puedan observar modeló con un conjunto deportivo de color negro con costura en los bordes blancos compuesto por un corpiño modo triangular y una tanga, la cual bajandosela un poquito permitió a todos conocer la marca de la tinta en su cuerpo.

Jésica Cirio

Finalmente, la conductora reposó sobre la cama y siguió enamorando a sus seguidores con sus poses, dejando cada centímetro de su cuerpo a la vista demostrando que todo entrenamiento y cuidados que mantiene la modelo no son en vano.

Lo cierto es que Jésica Cirio entrega en forma reiterada publicaciones en sus redes sociales mostrando todo su encanto, su destreza para el baile y sus estrictos circuitos de entrenamiento. Además, este verano no paró de compartir cada uno de los trajes de baño que eligió para cada ocasión.

Jésica Cirio con su colaless como protagonista.

Jésica Cirio y su microbikini con tiritas.

Jésica Cirio explotó el verano con un modelo muy especial