Francisco Benítez protagonizó una conmovedora batalla en “La Voz Argentina” y emocionó a todos

Este lunes en “La Voz Argentina” se vivió una noche de batallas que emocionó tanto a los miembros del jurado como a varios televidentes. El motivo principal fue la presentación de Lucas Oviedo y de Francisco Benítez que interpretaron un tema de Abel Pintos que en palabras de Ricardo Montaner fue “sublime”.

Los participantes, pertenecientes al team de Soledad Pastorutti, cautivaron a los coaches al ritmo de “Sin principio ni final”. “De verdad, espectacular. Lucas, siento que lo hiciste espectacular, pero una cosa te jugó en contra y es estar al lado de él (por Francisco) y estar al lado de él es jodido para cualquiera porque tiene una cosa que es imposible no conmoverse al escucharlo”, fue la devolución de Ricky Montaner. “Qué belleza de batalla, ustedes tienen que estar orgullosos de lo que hicieron aquí”, agregó su hermano Mau.

“Ya lo dijimos muchas veces, pero es la verdad número uno de la música y es el conmover y lo tienen los dos. Francisco desde que apreció en este programa nos toco la fibra más íntima que alguien puede tocar con su voz y eso vuelve la tarea de Lucas más difícil, que igual la rompiste. Francisco tenés un ángel que no se puede verbalizar”, observó una conmovida Lali Espósito.

Por su parte, Ricardo Montaner, dirigiéndose a la Sole, sentenció: “Nosotros acabamos de vivir, posiblemente el momento más sublime del programa. Elegiste una obra maravillosa, siento que es una de las canciones más lindas que existen. Te doy las gracias por eso y el rato que nos has hecho vivir. Estoy seguro que la Argentina está reconociendo a un futuro candidato para la final de este programa. Reconozco el talento de los dos”.

El cordobés Francisco Benítez ganó la batalla, volvió a emocionar y sigue en carrera. captura

Al momento de elegir a uno de los concursantes, la artista de Arequito expresó la dificultad de inclinarse por uno pero tuvo que tomar una decisión: “Te pido perdón Lucas, pero Francisco me puede, me puede, me puede. Se queda Francisco”.

Recordemos que Francisco, de 22 años, es oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba y padece tartamudez desde los 6 años y en la noche de la audición agregó: “Cantar me hace olvidarme de todo. Mi sueño, además de ser cantante, es tener mi familia”.

Esta historia de vida logró captar la atención de los televidentes quienes, al igual que los coaches, se emocionaron al oírlo cantar y volcados en Twitter, expresaron su emoción y favoritismo por el cordobés.