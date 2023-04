Florinda Meza compartió una provocativa foto y demostró con qué cualidades enamoró a Roberto Gómez Bolaños

Muchas son las mujeres famosas y mediáticas que usan sus redes sociales para compartir las imágenes más fogosas que suben la temperatura de sus fans. Esta vez lo hizo alguien inesperado: Florinda Meza.

Florinda Meza y su conquista a Roberto Gómez Bolaños.

La famosa actriz oriunda de México es una de las más destacadas de toda la historia. Luego de participar en varias producciones junto a Roberto Gómez Bolaños, pasó a ser reconocida en el mundo entero.

Sin lugar a dudas, tantos años juntos llevaron a que se construyera un amor inigualable con “El Chavo”. Este año, se cumplen nueve años de la partida del tan querido actor y su expareja quiso recordarlo con un posteo muy fogoso y sorprendente.

En un viejo álbum, Doña Florinda encontró una postal de ella vestida con un outfit muy sensual. Si no se investiga al respecto, es difícil imaginarla vestida de tal manera, por lo que los usuarios que vieron la fotografía en las redes sociales.

“Ésta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo...”, escribió en su posteo de Twitter. Ahí se vio la foto en la que Florinda Meza posa acostada y apoyada sobre su brazo izquierdo con un catsuit en animal print.

Araceli González recordó su pasado con una foto en traje de baño y sorprendió a sus fanáticos

Si se trata de actuación y de mujeres icónicas de la televisión argentina, Araceli González es una de ellas. No existe argentino que no la haya visto actuar en alguna que otra película o serie de televisión y su rostro es inigualable e inconfundible.

Araceli González se mostró como hace mucho no lo hacia y subió las temperaturas.

En esta ocasión, la famosa modelo compartió en su feed una publicación que se llenó de likes en pocos minutos porque recordó una hermosa etapa de su pasado. Nacida para modelar, la morocha se mostró con varios años menos y en una pose muy simple con la que mostraba un traje de baño de colores claros.

TBT de Araceli González.

En la caja de descripción Araceli agregó: “Revista 7 días! Me enviaron esta foto hacia mucho que no la veía! 15 años. Mis comienzos . Playa de Pinamar”. Obviamente los comentarios de sus seguidores y fanáticos de toda la vida no faltaron y se expresaron en las redes.