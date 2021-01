La reflexión de Flor Peña sobre los artistas que apoyan a Biden: “Allá son capos, acá somos chorros”

Ayer, Joe Biden asumió como el nuevo presidente de Estados Unidos con una ceremonia que además de incluir las costumbres protocolares y tradicionales de acto, contó con la participación de Lady Gaga para cantar el himno nacional del país. Su interpretación fue halagada en público y por los medios de todo el mundo.

Entre quienes hizo eco, se sumó Florencia Peña , pero en vez de hablar de la artista, quiso hacer una reflexión comparando el accionar del pueblo argentino con las decisiones del norte. “Asume Biden y se llena de artistas acopañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores de republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos planeros”, dijo en un fuerte descargo por Twitter.

“Mucho por aprender en esta joven democracia Argenta”, se expresó sobre su propio pueblo. Aunque después quiso aclarar que no iba en una devoción a EE.UU.: “Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es como los miran y los aplauden desde acá. Los artistas apoyando allá son capos. Acá, chorros”, terminó escribiendo.

Las respuestas por Twitter: deliradas y juegos de palabras

Inmediatamente Peña se convirtió en tendencia en la red social, en donde recibió respuestas de todo tipo, pero pocas en apoyo de su posición. Muchos usuarios comenzaron haciendo referencia despectivamente al nombre que la actriz se llama en redes “Flor_de_P”. Los insultos sobraban, pero su postura se refería a lo que consideraban una “patética” posición por parte de quien fue “Moni Argento”.

Otros se refirieron a su “devoción” por el norte, que según ella no tiene, pero un usuario le recordó: “Flor, tu único éxito fue el remake de una serie de Estados Unidos”.

La mayoría de los comentarios se dirigieron a la comparación de la actriz, diciendo que en el caso de Estados Unidos se había hecho una interpretación de el himno nacional, pero que la propuesta de los artistas argentinos era el ya conocido “himno” llamado “Sudor Marika”.

Las rimas más conocidas de esta canción dejan que desear: “Compañeros del piquete, cuando quieran sale un pete” y “compañeras piqueteras cuando quieren hay tijeras”.

Incluso un usuario fue más serio y se refirió directamente al tema: “La diferencia es que allá los artistas acompañan sin recibir guita a cambio, por pura convicción. Los artistas que siguen a este gobierno lo hacen a cambio de guita, que sale de los bolsillos de los boludos, como por ej. a vos cuando te pagaron 42k del 2013 por “dar una charla de género”.