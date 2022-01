Evaluna Montaner confesó que no la pasó bien en el 2021 e hizo terapia: “Me caí, me levanté, lloré mucho”

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry están en su mejor momento. El joven artista recorrió varios países con su música, hizo cientos de recitales y a esto se suma la noticia de la llegada de su primer hijo, Índigo, a sus vidas.

Es que el matrimonio tendrá a su primer hijo este año, noticia que no solo los llenó de emoción a ellos, sino a toda la familia Montaner. Sin embargo, no todo fue color de rosas para Evaluna en el 2021, según ella misma contó en sus redes.

Camilo tuvo embarazo psicológico tras la confirmación de la llegada de Índigo.

Es así, las redes no siempre muestran toda la verdad sobre la vida de los famosos. Al menos eso demostró Evaluna al contar que se le hizo cuesta arriba el 2021 y tuvo que acudir a la ayuda terapéutica como cualquier persona que no puede resolver ciertas situaciones o conflictos.

La hija de Ricardo Montaner decidió mostrar ese lado frágil y compartió un emotivo escrito en el que se sinceró con sus millones de seguidores. Así, demostró que si bien ellos llevan el amor y la alegría como estandarte, también viven situaciones comunes y corrientes, por fuera del dinero, la fama y el éxito.

Evaluna Montaner

El balance de Evaluna Montaner sobre el 2021

Este lunes, la joven cantante compartió una reflexión sobre su 2021 que sorprendió a más de uno. “Llevo varios días queriendo hacer este post sin saber bien cómo. Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho”, comenzó Evaluna.

Y luego comentó que fue la terapia lo que la ayudó a salir adelante y el amor de quienes la rodean, como su familia y su esposo, Camilo.

Evaluna Montaner

“Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar. Conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro”, continuó.

Y luego se refirió a la noticia de su embarazo, algo que había soñado desde siempre. “Conocí a mi versión favorita de mí, Dios nos escogió para colaborar con él en su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy, lo que fui en el 2021 y lo que seré en el 2022. Espero que este año esté lleno de sorpresas y cosas lindas para todos! Los quiero”, cerró.