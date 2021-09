Estremecedor relato de Virginia Da Cunha sobre su paso por Bandana: “Conocí todas las enfermedades”

Virginia Da Cunha, la ex integrante del grupo Bandana, sorprendió al confesar lo mal que la pasó cuando formó parte del exitoso quinteto que se armó a partir de Popstars. La cantante se quebró al recordar su experiencia que la marcó para toda la vida.

Por primera vez, Da Cunha habló abiertamente y con total libertad sobre Bandana. “Me encantó al principio”, comentó en un encuentro en el que fue invitada y se sintió segura de contar los momentos oscuros del grupo de música pop.

Bandana, en pleno furor.

“Dejé de disfrutar y conocí todas las enfermedades que nunca había tenido”, recordó con dolor y comentó que una de ellas fue el estrés.

“Creo que el fracaso que yo siento fue no haber sido feliz, a partir del primer año que me dijeron que me querían echar del grupo que había una suplente y las chicas me bancaron, esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico que al primer error te vas, me quedé callada y seguí adelante”, comentó en medio de las lágrimas.

“Hacíamos una terapia una vez por semana y de algún modo todas estábamos sufriéndolo por igual. Yo creo que el éxito del fracaso fue eso, de que no era el sueño que uno creía, que la gente veía una cosa y en realidad nosotras sentíamos otra”, reflexionó.

“Pero bueno cinco mujeres dijimos basta, no les importó ese éxito. Buscábamos otro tipo de éxito, a partir de ahí discerní de lo qué se trataba de un verdadero éxito y bueno, fui por eso”, agregó sobre esa situación.