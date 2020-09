¡Escándalo! Se filtró un video de Raul Rizzo en una “fiesta del Covid” y el actor salió a defenderse

Raul Rizzo fue noticia hace algunas semanas, luego de que se diera a conocer un audio donde critica a Luis Brandoni por participar de la marcha del 17 de agosto, en la que la gente salió a reclamar por la reforma judicial y la extensa cuarentena por la pandemia.

Luego de ese hecho, en las últimas horas se filtró un video de Rizzo rompiendo la cuarentena en una autoproclamada “fiesta del Covid” y las redes estallaron contra el actor.

La grabación data del mes de mayo, cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19 era mucho más estricto que el actual en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el video que salió al aire en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), se puede observar al actor sin barbijo y en la calle bailando Fuiste, uno de los más grandes éxitos de Gilda.

“No falta nadie en esta noche impresionante. La Covid fest de Corvalán”, exclama la persona que grabó la celebración nocturna, enfocando con su teléfono celular a otros asistentes de la tertulia que sí utilizaron tapabocas y disfraces, como por ejemplo, las máscaras de Salvador Dalí que tomaron mucha popularidad a raíz de la serie española La Casa de Papel.

El actor que días atrás acusó a Brandoni de “colaborar para que haya más muertos e infectados”, tuvo su derecho a réplica en LAM.

“Lo que se hacía era poner el Himno Nacional, y después un poco de música. Cada uno en la puerta de su casa, no se rompía la cuarentena. Era como estar en un balcón, pero en este caso, sin balcones”, explicó el artista.

“Era desde la vereda. Eso es todo, no se rompió ninguna cuarentena ni hubo algún infectado. Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a 3 meses de esto. ¿Qué están buscando? No pasó nada, la policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó”, indicó Raúl Rizzo en un audio.

“Todas las noches se cantaba el Himno en homenaje a la gente de la salud, quienes están en la primera línea. No entiendo qué buscan con esto, realmente. Fue hace tres meses e inclusive nosotros, pensando que podía haber, paramos y no lo hicimos más. Pero no afectaba a nadie, en lo absoluto”, concluyó el intérpete.