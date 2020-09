¡Furioso! Ángel de Brito insultó en vivo a Raul Rizzo: “Payaso, milico y pelotudo”

Raúl Rizzo se convirtió nuevamente en centro de atención de los medios. Pero esta vez, no por ser protagonista de alguna ficción, sino por estar involucrado en un hecho repudiable que tomó repercusión a través de un video donde se lo ve bailando cumbia en la calle, sin barbijo ni distancia social.

Fue “Los Ángeles de la Mañana” quien divulgó esta grabación. A raíz de esto, el actor le mandó audios a Andrea Taboada criticando duramente al programa de El Trece. Pero el conductor del ciclo, Ángel de Brito, no se achicó y lo insultó en vivo, acusándolo de ser un payaso y un milico.

Luego de que saliera a la luz el video del actor moviéndose al ritmo de Fuiste, de Gilda, en un supuesto “homenaje a los trabajadores de la salud” con el Himno Nacional Argentino ocurrido en mayo, este acusó a Los Ángeles de la Mañana de tener animosidad hacia él y querer usarlo para “ganar rating”.

“Es ridículo. Rizzo, estuviste vos haciendo ese papelón en la calle. Es un mamarracho él y todos los vecinos que están ahí haciendo esto en medio de una pandemia”, fue la primera respuesta del presentador de televisión y radio.

“¿Por qué sacaron el video ese al aire hoy? Yo te aclaré ayer. ¿Qué buscan?¿No tienen con qué armar un programa? Era para homenajear a los médicos eso, y ponían algún tema más. Eso era todo, ¿qué les pasa a ustedes? Qué malas personas son”, declara el artista en el primer audio que le mandó a la panelista.

“¿Cuánto hace que no se habla de Raúl Rizzo por un tema laboral? Nunca”, disparó el también conductor del Cantando 2020, visiblemente indignado por los dichos del intérprete.

“¿Lo hacen con el objetivo de buscar algún rating? Es una cosa con mala intención eso, la búsqueda de algo tan miserable como un poco más de audiencia. No tienen moral ustedes, es así. Yo no me meto con ustedes, así que ustedes no se metan conmigo. ¿Quién les dio permiso para hacer una cosa así?¿Yo autoricé algo de eso? Lo pasan a mis espaldas”, le dice el actor a la locutora en un segundo audio.

“Yo sé lo que buscan ustedes, qué clase de moral tienen los programas que hacen ustedes”, concluyó Rizzo su mensaje, causando así la indignación total de Ángel de Brito.

“¿Qué permiso necesitamos para pasar un video de la vía pública? Lo subieron los propios vecinos diciendo Covid fest, y el bailando como un loquito. El tipo dice Covid fest, no ´es unhomenaje a los médicos’. Es un payaso disfrazado y bailando como un pelot...”, respondió el periodista.

“Eso es lo que me parece Rizzo diciendo todas esas cosas. Nosotros acá vinimos a trabajar, no a hacer esas boludeces. Si encontrás un video de ese estilo nuestro, publicalo”, le solicitó De Brito al artista.

Raúl Rizzo vs. Brandoni

Cuando Karina Iavícoli recordó el audio de Raúl criticando a Luis Brandoni y pidiéndole a otros colegas que lo aislen a este para que “quede solo”, tras haber hecho una convocatoria a la marcha del “17A”, Ángel siguió largando su bronca.

“Sí, bien milico. Bien milico”, opinó el conductor, remarcando que en el video no se ve ni escucha a nadie cantar el Himno Nacional, y sí a un vecino disfrazado como un personaje de La Casa de Papel.

“Tienen la moral tan podrida que siempre te quieren involucrar en lo que hacen ellos. ‘Que hay un complot’, ¡no existís, Rizzo!”, sentenció la figura de El Trece.