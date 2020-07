¡En vivo! Marcelo Longobardi se enteró de que fue abuelo en su programa de radio

Suelen suceder cosas muy extrañas durante la cuarentena y Marcelo Longobardi, quien escucha cientos de historias en su rol de periodista, fue el protagonista de una situación especial.

En este momento especial de la pandemia, cuando muchas familias están alejadas para evitar los contagios y resguardar a los pacientes de riesgos, Longobardi se enteró del nacimiento de su nieto en vivo cuando hacía su programa de radio.

Franco, uno de sus seis hijos, lo llamó al aire y le dijo que acababan de recibir a su hijo quien nació en perfecto estado.

“Franco, ¿qué haces, capo?”, le dijo el periodista a su hijo apenas lo atendió: “¿Dónde estás?”: “¿¡Nació!? ¡Acabo de ser abuelo, boludo!”, exclamó sin poder aguantar su emoción.

Minutos más tarde, fue Diego Leuco quien comunicó la noticia en su programa: “Me pasan cosas que me ponen de buen humor. Por ejemplo, me gusta mucho la canción del pase. Te levanta, el cuerpo se te mueve solo. Se me van los hombritos con esta canción. Voy a ser tío”, concluyó el periodista de Lanata sin Filtro.

“Se supone que vos hermanos biológicos no tenés”, respondió Longobardi, a lo que rápidamente Leuco bromeó: “¿No te enteraste? Voy a ser tío por parte de uno de tus hijos. Si yo soy tío, vos sos abuelo”. “Vos decís que Franco y Lula van a ser padres y que eso te convierte a vos en tío y a mí en abuelo. Eso es relativamente cierto”, concluyó el flamante abuelo.