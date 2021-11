Marcelo Longobardi se despidió de su programa “Cada mañana” tras 21 años de conducción

Después de casi 15 días de ausencia en la radio, Marcelo Longobardi le comunicó a sus oyentes que dejará el puesto de conductor de “Cada mañana”, su programa que nació hace 21 años atrás y que ahora está en Radio Mitre. Reveló sus motivos y confió que fue una decisión “compleja y traumática”.

Este martes por la mañana y al borde de las lágrimas, el conductor radial se despidió de su ciclo matutino que lo acompañó por distintas emisoras y lo llenó de logros y éxitos. Pero dejó tranquila a la audiencia al compartir que participará de otros proyectos de Mitre y que integrará el grupo que cubra las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Antes de las 9 de la mañana, su compañero Willy Kohan comentó al aire que Longobardi sería parte del programa y que leería una carta escrita desde el corazón y a los minutos apareció el histórico conductor y dijo: “Es la primera vez que voy a hablar de mí”.

Y comenzó con la lectura de su escrito: “He disfrutado de todo esto, pero 21 años es mucho. ¿Hasta qué punto uno debe agarrarse de los éxitos, amarrarse? Uno debe saber ponerse un límite, no puede obnubilarse ni empalagarse y creer que uno es ese éxito, el éxito es del público”.

“El éxito es maravilloso pero peligroso porque es como un demonio, engaña mucho y manejarlo es difícil. Si le vendés tu alma al éxito, es como vendérsela al diablo. Yo mismo me he confundido mucho del valor del éxito en la vida”, advirtió y continuó con su testimonio: “Desde 2013 Radio Mitre me ha confiado el horario más importante de su programación y creo que lo he cumplido de manera responsable”.

Marcelo Longobardi se despidió de su programa radial de las mañanas de Radio Mitre

“Esto no es una crisis, es una época´”, dijo The New York Times, estamos modificando nuestra relación con la vida misma, es un cambio de época, estamos desde la pandemia cambiando nuestra relación con la vida. Yo también quiero cambiar con la época, es muy estimulante, y espero que sea inspirador tanto como para mí, como para otras personas”, soltó al aire de Radio Mitre Longobardi.

La reflexión de Marcelo Longobardi al dejar la conducción de “Cada mañana”

Con el aire de Radio Mitre todo para él, Marcelo Longobardi se permitió reflexionar sobre ese estado de cambio que tanto anhela.

“21 años es mucho éxito. Yo empecé en Radio Mitre como productor en los años 80 y he tenido mucho más éxito del que me había imaginado. Y ahora hay que saberse desprender de las cosas para no ser esclavo del pasado. Mi hijo Franco me mandó hoy una canción; hay que dejar ir las cosas para que se mantengan puras”.

A la vez que confió que una nota periodística fue la que lo empujó a tomar la decisión de dejar la conducción de “Cada mañana”; se trata de una entrevista a Anna Fornés, una consultora catalana especializada en el mundo del trabajo, quien le reveló a Clarín: “Si sólo te centras en producir, cada semana te conviertes un poco más en obsoleto”.

Durante su despedida, le agradeció a muchas personas que durante su carrera lo acompañaron como Miguel y Nicolás Wiñasky, Tato Young, Jorge Lanata, Adriana Verón, Horacio Caride, Mercedes Ninci y Rodrigo Jorge. “Todos ellos han sido muy generosos conmigo y me llevo un gran recuerdo. Es el mejor equipo que he visto en una radio”, soltó y destacó: “Quiero hablar de alguien muy importante con quien solo me tocó compartir un año en la radio, Pepe Eliaschev, con quien tuve una relación tormentosa y muy estimulante. Falleció al año de compartir la radio”.

Y a sus fieles oyentes también le dedicó unas palabras: “Siempre he sentido ese afecto y confianza que nos han otorgado a nosotros y les quiero decir gracias por tanto”.

Para finalizar, retomó sus palabras: “21 años de éxito son demasiado, uno tiene que ser agradecido y asumir el desafío de dejar la zona de confort para ponerse a prueba de vuelta y sentirse vivo y no enamorarse equivocadamente del diablo y decir ´basta, esta ha sido mi contribución´”.