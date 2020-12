¿En problemas? Apareció un documento donde Maradona revocó el testamento que era a favor de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna

La muerte de Diego Armando Maradona, su familia, la investigación sobre las causas que lo llevaron a partir, sus abogados y médicos y la herencia... Nada de la historia de este astro del fútbol se mantiene en silencio. Ahora la división de bienes, se estima que el patrimonio del Diez llega a 50 millones de dólares. está en la mira mediática. Es que los hijos reconocidos del futbolista se preparan con sus abogados para luchar entre sí.

En este contexto apareció un documento que firmó Maradona en el 2016 donde Diego revoca el testamento a favor de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna.

“Esto le mete mucha presión al tema de la herencia. Hay algunas versiones que dicen que se pedirán pruebas de ADN, porque dudan de la paternidad de Diego Maradona por algunos de los hijos ya reconocidos”, detalló sobre el nuevo papel, Marcelo Bonelli.

Y siguió: “No habrá testamento a favor de Dalma y Gianinna. El documento dice que anula el testamento con fecha en 2012, que beneficiaba a las dos hijas y a Claudia Villafañe. Esto cambia el tema de la sucesión. Se firmó en Emiratos Árabes, el 30 de marzo de 2016”.

La noticia sería un duro revés para Claudia y sus hijas. Cabe recordar que los padres de Dalma y Giannina mantuvieron una fuerte disputa legal. Tiempo atrás Maradona habló sobre el tema: “Yo tengo más hijos y ellos se llevan bárbaro con Matías (Morla). Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Pero lo que tienen que entender es que él me está defendiendo de quien me robó y nosotros podemos tener relación, hablar (con Claudia) como hablamos, pero que entiendan que hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando. Dicen que no hablamos, pero yo con ella hablo, no entiendo...”.

“A mí que no me jodan, porque me quieren hacer quedar como el asesino y yo no agarré ni el revólver… Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado… Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son”, remarcó el deportista en esa oportunidad.