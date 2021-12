Trascendió la fortuna que cobraron Dalma y Gianinna por asistir al partido homenaje a Diego Maradona

Dalma y Gianinna Maradona fueron las invitadas estelares al partido que disputó Boca contra Barcelona por la Maradona Cup el pasado martes 14 de diciembre en Arabia Saudita. Sin emargo, ahora Verónica Ojeda reveló que las hijas del Diez no fueron gratis, sino que recibieron una importante cifra en dólares para asistir al evento.

“Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen”, sentenció la mamá de Dieguito Fernando en diálogo con Toti Pasman en “Fútbol 910″ por radio La Red.

“Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas”, detalló Ojeda.

Dalma y Gianinna Maradona con el trofeo de la Maradona Cup

Por qué Dieguito Fernando no fue a la Maradona Cup

“A Dieguito lo invitaron, fue el primero en recibir el llamado. Pero él tiene que estar en Argentina para hacerse un ADN en representación de su papá para determinar la paternidad de Magali Gil y Eugenia Laprovittola”, explicó la madre del pequeño, Verónica Ojeda.

En ese sentido, apuntó nuevamente contra Dalma y Gianinna: “Ellas tenían que estar acá haciéndose el ADN junto a Dieguito pero se fueron al homenaje sin avisarle nada a los otros herederos, eso me parece una falta de respeto a los otros hermanos”.

Cuando Toti Pasman le consultó a Ojeda si Jana y Diego Jr. habían sido invitados a Dubai, ella señaló: “No me consta. Hablé el otro día con Diego Jr. y me dijo que si le mandaban el pasaje, él iba. Está a cinco horas de avión. Pero no le mandaron nada”.