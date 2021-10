Emotivo mensaje de Coco Carreño tras los hechos vandálicos en Plaza de Mayo: “Esa piedra roja es la de mi viejo”

Durante la marcha por el Día de la Lealtad, un grupo de manifestantes oficialistas pisó las piedras del memorial de víctimas del coronavirus y causó una ola de críticas en la red social. Es que el momento quedó registrado en video y se volvió viral. Los militantes buscaban arrancar los carteles en contra del Gobierno.

Así, uno de los afectados por tal acción fue el chef Coco Carreño quien en plena pandemia perdió a su padre que era médico, quien en su cuenta de Instagram hizo un duro descargo.

“Personas pisoteando la memoria de quienes murieron por Covid-19. Esa piedra roja que se ve ahí es la de mi viejo”, escribió el cocinero en sus tedes sociales, acompañando una foto en la cual marcó con un círculo rojo una piedra pintada de rojo que representa a su padre fallecido.

“Cómo es posible pensar en un futuro de progreso y unión ? No tiene que ver con colores políticos, tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos construir”, continuó manifestando Carreño. “Mi viejo siempre fue un tipo fuerte, por eso su piedra roja sigue ahí. Pero la enajenación y la ira no puedo entenderla, me da tristeza”, confesó el chef.

Finalmente, Coco completó su mensaje: “Ojalá este posteo sirva para hacernos razonar hacia dónde vamos”.

Una acción que trajo muchas repercusiones

Vandalizaron el memorial de las piedras de las víctimas del Covid-19, entre otros, la foto de Solange Musse.

En las imágenes que trascendieron a través de las redes sociales se pueden ver como las personas pisan los recuerdos que dispusieron las familias de los fallecidos por el Covid-19 para quitar fotos y mensajes en contra de la actual gestión.

Dicho homenaje se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre, en la “Marcha de las Piedras”. En la misma, se volvieron a colocar piedras en el mismo lugar, como ocurrió el 16 de agosto. En esa ocasión, el Gobierno decidió retirarlas y depositarlas en el patio Belgrano de la Casa Rosada para ser usadas para la construcción de un memorial. Dicha decisión motivó la segunda marcha y un proceso judicial contra el oficialismo.