El método “de película” con que Vicky Xipolitakis abrió la cerveza en MasterChef Celebrity

Aunque Vicky Xipolitakis se encuentra en aislamiento por dar un resultado positivo en coronavirus, aún pudo verse su desempeño en la cocina a causa de que el programa tiene varios episodios grabados con antelación. En el desafío que les tocaba en la última entrega, Santiago del Moro les explicó que elegirían por subasta distintos cortes de cerdo para cocinarlos después. La forma de pago por el pedazo de carne era parte de su tiempo de cocina, restaban cada vez más de la hora y media que tenían.

Al final, Vicky quedó con una bondiola, y con solo 50 min tenía que prepararla y presentarla lista ante los jurados Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui y el invitado especial, el dueño de La Parrilla, Gastón Riveira. A pesar de recordar una deliciosa bondiola que “probó en la Costanera”, la Griega se decidió por otra opción más sofisticada. Una bondiola de cerdo a la cerveza y miel, acompañada de puré de manzanas con almendras y miel.

Pero en medio de su apurada preparación, con el tiempo a contrarreloj, la vedette se encontró con una dificultad: “No puedo abrir la botella con el abridor, no puedo, no puedo…”. Recordó entonces un método que había visto varias veces: “Y me acordé que muchos hombres abren la cerveza con el cuchillo. Así que hice ta, ta, ta y lo logré abrir. No sé cómo, porque en mi vida abrí una botella así”, dijo mientras liberaba la botella al estilo película con golpes de cuchillo.

“Era tal la desesperación y el apurarme porque tengo que cocinar y tengo que hacer las cosas, que por poco la abro con la boca”, explicaba nerviosa en el backstage. Aunque logró terminar su plato 15 min antes d e lo estipulado. Su siguiente reto fue mantenerlo en optimas condiciones así no se arruinaba antes de la presentación con los jueces. A pesar de sus esfuerzos, no llegó a la talla.

“Lograste algo muy difícil, casi imposible, que es que una bondiola quede completamente seca. Todo el proceso que hiciste fue mucho trabajo, porque te vi trabajando con mucho esfuerzo. Pero lo arruinó. Para mí, Vicky no vino hoy”, dijo Martitegui. “¿Y dónde está?”, dijo igual con humor Vicky.

El chef invitado le explicó entonces que la bondiola se había secado a causa de un corte inverso, eso había hecho que perdiera sus propiedades. “Si yo no supiera que vos tenías bondiola para usar, diría que no lo es. Esto es como una prueba. Y falta, porque trabajaste pero no lo lograste”, agregó Betular. Vicky se retiró con la cabeza gacha y pidiendo disculpas.