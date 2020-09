El gran premio de la cocina: la esperada explicación de Dana Martucci sobre su repentino abandono

Algunos la tacharon de “mala perdedora”, y los conductores, Carina Zampini y Juan Marconi, reaccionaron angustiados frente a la inesperada reacción de abandonar el estudio en pleno anuncio del gran premio. Pero lo cierto es que a Dana Martucci le ganaron las emociones en la final de “El gran premio de la cocina”, y ahora salió a explicar con calma por qué prefirió dar media vuelta y no ser parte del resultado.

Intrusos le dio el espacio para que pudiera hablar sin tapabocas y las declaraciones no dejaron muy bien parada a la producción del reality culinario. Ya en el fin de semana, Dana había hecho un vivo donde sacó todos los trapos sucios que ella sentía dentro del programa, lo que provocó una posterior reacción de Juan Marconi desatendiendo los dichos de la ex participante.

En el programa de Jorge Rial, Martucci comenzó explicando su exabrupto: “Me fui como un poco enojada, también un poco triste. Fue una mezcla de sentimientos. Preferí irme antes de ponerme a llorar y hacer un escándalo en medio del vivo. No tenía por qué mostrarme así delante de mi gente, de mi familia y de mis seguidores”.

Cuando Rial le preguntó por qué pensó que ella iba a salir victoriosa del reality, Dana dijo: “Por las devoluciones me daba cuenta de que yo era la ganadora. El que vio el programa, la final, todo lo que iban diciendo, las devoluciones, a mí no me marcaron ningún error y al ganador sí, o sea, se iba dando a favor mío”.

Insinuando nuevamente una posibilidad de fraude desde adentro, Dana remarcó que ya desde los últimos días del programa se le notaba en la cara que había algo raro rondando por el ambiente: “Hubo un montón de cosas, de manejos que no estuvieron buenos. De hecho, durante todas las devoluciones se daba por entendido que la ganadora iba a ser yo y en el corte el ganador (su contrincante) se me acercó a decirme ‘bueno, no alcanzó’ y me vino a felicitar, vino a decirme que me felicitaba por mi triunfo… Y después pasó algo que no sé qué fue, y lo dieron ganador a él”.

Y agregó sin tapujos: “Los dos últimos días del programa lo empecé a sentir así, que no me iban a dejar ganar”. Aclaró que no lo dijo por su contrincante, ya que piensa que “él también se lo merecía”, pero que muchas veces se presentaron incongruencias en las condiciones de competencia. Y aunque no lo dijo así, dejó entrever que existían ciertos “favoritismos” a la hora de los permitidos en cada equipo.

Incluso contó que más de una vez quiso hablar en privado sobre lo que se veía venir pero en “el descargo con la producción mucha bola no me dieron”.