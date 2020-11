Felicitas Pizarro está cursando su séptimo mes de embarazo y acaba de enterarse que su hisopado dio positivo de coronavirus. La cocinera y jurado de “El gran premio de la cocina” no tiene síntomas pero se realizó el test por prevención tras saber que la dupla que conduce el programa, Juan Marconi y Carina Zampini, resultaron positivas.

“Me siento bien y sin síntomas”, reveló Felicitas a Teleshow quien deberá estar aislada en su casa junto a su marido e hijo. Al conocer el resultado del hisopado, inmediatamente se puso en contacto con su obstetra y él le transmitió tranquilidad: “Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto de todo”.

Después de nueve días, la cocinera deberá repetirse el test y si da negativo, podrá retomar con su labor y vida diaria. Hasta diciembre se la verá en la competición de El Trece ya que luego, entrará en licencia por maternidad. “Mi hijo va a nacer en enero. Así que termino el año trabajando y después me tomaré una licencia. Me gustaría volver a trabajar a los tres meses”, contó días atrás en una entrevista radial.

Internet

Respecto al bebé en camino, confió: “Se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo”.

Recordemos que el primer positivo del programa fue Marconi, quien contrajo coronavirus en un asado que compartió con un grupo de amigos; evento en el que, según contó en sus redes, se respetaron todas las medidas para este tipo de reunión social: al aire libre y no más de diez personas.

Adolfo Etchegaray, jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral, explicó el desarrollo del covid-19 en las gestantes: “El virus suele producir enfermedades graves en adultos mayores y/o en personas con comorbilidades. Pero en la mayoría de las embarazadas esta enfermedad suele tener un curso benigno, muchas veces asintomático o similar a una gripe. Lo mismo suele ocurrir con los bebés”.

El médico recomendó “tranquilidad” y seguir con las recomendaciones comunes a todos: distanciamiento social y medidas de higiene personal, además de no discontinuar con los controles y ecografías de rutina.