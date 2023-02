El día que Daniela de Gran Hermano posó mojada sobre la arena en bikini diminuta

Daniela de Gran Hermano, rebautizada como “Pestañela” o “Vengañela”, regresó a la casa tras ser eliminada y supo asentarse de nuevo en el juego, quedando entre los siete finalistas.

Daniela es una de las cuatro nominados que están en riesgo de abandonar la casa el próximo domingo.

Romina, la líder de la semana, decidió quitar de la placa a Julieta y la eliminación saldrá entre Nacho, Tora, Camila y Daniela.

Daniela Celis de Gran Hermano

Previo a entrar a Gran Hermano, la joven de 26 años empezaba con su carrera de modelo, y de vez en cuando, publicaba alguna foto subida de tono a su perfil de Instagram.

Por otro lado, Daniela reveló que estaba de novia con un hombre de 46 años, y que decidió dejarlo para poder entrar a la casa.

Con respecto a esas postales en su cuenta de Instagram, se pueden apreciar algunas posando en microbikini sentada sobre la arena que se llevaron miles de me gusta.

Daniela de Gran Hermano posó con un microbikini negro en la playa.

La prenda de baño conformada por dos piezas de color negro estilo top que llevaba una profunda abertura en el centro, y una bombacha vedettina blanca con tiras negras. A este atuendo de playa le sumó lentes de sol oscuros estilo ojo de gato y un labial rojizo que aportaba glamour.

Los retoques estéticos que se hizo Daniela, previo a entrar a la casa de Gran Hermano

Al igual que muchas mujeres y muchos hombres alrededor del mundo, la participante de Gran Hermano decidió pasar por el quirófano para retocar alguna parte de su cuerpo que les permita sentirse mejor consigo misma. En este caso, Daniela se hizo los pechos.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y, realmente, operarme las lolas me cambió la vida”, explicó Daniela Celis.

"Vengañela" la jugadora de Gran Hermano con uno de sus outfits más conocidos antes de ingresar al reality show

Daniela de Gran Hermano, con sus características bucaneras

De "Pestañela" a "Vengañela", los looks más osados de la jugadora de Morano en el reality show

Daniela Celis de Gran Hermano.