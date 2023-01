Así era Daniela antes de entrar a Gran Hermano: las fotos de adolescente con pelo multicolor

Daniela Celis es una de las participantes que más revuelo ha generado en Gran Hermano, a partir de su relación con Thiago y su venganza por la traición de Coti.

Siempre muy coqueta, esta semana trascendieron fotos de ella de adolescente que sorprendieron muy distinta a la actualidad.

Daniela Celis es, junto a Julieta Poggio, una de las participantes más coquetas de la casa de Gran Hermano 2022.

Desde que entró al reality más exitoso de la historia luce sus larguísimas pestañas y sus uñas al mejor estilo salón de manicure.

En muy pocas ocasiones aparece sin maquillaje o de “entre casa”: siempre anda pintada, peinada y súper arreglada.

Aunque cuando era más chica, lucía completamente diferentes antes de operarse las lolas y de ponerse las pestañas.

Daniela, de adolescente

En esta oportunidad, salieron a la luz fotos de Pestañela de cuando era apenas una adolescente y, como tal, jugaba con su pelo.

En las fotografías se puede observar a Celis luciendo el cabello rojo y naranja y también rubio platinado.

Daniela con dos looks muy distintos

Daniela de Gran Hermano hace varios años

La historia de vida de Daniela Celis de Gran Hermano

Daniela es oriunda de La Reja, zona oeste del Gran Buenos Aires y tiene más de 450.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

En el reality, su novela de amor con Thiago, con miles de idas y vueltas, es lo que más ha llamado la atención de ella.

Daniela y Thiago. Foto: captura pantalla.

Daniela y Thiago intentan reflotar su relación. (Captura de pantalla)

“Estoy en pareja… o estaba… con un hombre 20 años más grande que yo, pero para entrar en la casa de Gran Hermano deje todo atrás”, confesó Daniela que, tras ingresar a la casa de Gran Hermano.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó la hermanita.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, reveló la morocha dentro de la casa.