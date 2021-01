El desgarrador pedido del hijo de Natacha Jaitt: “Quiero saber que pasó con mi mamá”

Este martes, el programa “Los Ángeles de la Mañana” difundió un video de Valentino Yospe (14), el hijo de Natacha Jaitt, quién pidió justicia por su madre. La conductora fue encontrada sin vida en febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de fiestas de Benavidez, partido de Tigre, Buenos Aires.

“Hace dos años que pasó lo de mi mamá. La Justicia no hace nada. Me gustaría saber qué pasó con ella”, dice Valentino la grabación.

Con voz entrecortada, Valentino (a quien por ser menor de edad se le tapó su rostro) continúa con su reclamo: “Para mí la Justicia tenía algo en contra de ella. Desde esa noche que yo no la veo más. Me la arrancaron de mi vida para siempre. No puedo pasar momentos con ella que me gustaría pasar, como salir a comer con ella, pasear con ella, ir al cine a ver una película con ella o comer acá en casa...”.

“O sea, esta Justicia que tenemos no hace nada y nunca van a hacer nada. Por favor quiero Justicia por mi mamá”, cierra Valentino.

Luego, en comunicación vía videollamada con el programa de Ángel de Brito, Ulises Jaitt y Antonella Olivera, hermano e hija mayor de la mediática, contaron que la decisión de grabar un video fue de Valentino.

“Él ya está grande, entiende todo. La última vez que la vio fue esa noche fatal. Natacha lo dejó en la casa de unos amigos. Él no sabe qué pasó con su mamá. La Justicia no quiere investigar, hay corrupción”, señaló Ulises, que aseguró que la causa que investiga la muerte de su hermana está “bloqueada y sin avances”.

Antonella, de 22 años, sumó: “Valentino está muy triste. Él decidió hacer el video porque sentía que no se le decía nada concreto sobre la muerte de su mamá. Y tiene todo el derecho del mundo”.

“Queremos la exhumación del cuerpo. En su momento no quisieron hacer el análisis del pelo, así podríamos saber si hubo alguna droga que le dieron algo antes de su muerte”, siguió el hermano de Natacha.

Natacha murió en el salón de fiestas “Xanadú”, donde había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En ese encuentro, durante la cual se consumieron drogas y alcohol, la conductora y modelo sufrió una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica”, y murió, según los resultados de la autopsia.

Sin embargo, la familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natalia podía haber sido un homicidio.