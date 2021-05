El desconsuelo de Juana Viale al recordar en TV a Victoria Céspedes, su mejor amiga fallecida

Juana Viale abrió la última emisión de “La noche de Mirtha” con un conmovedor homenaje a su amiga, la actriz Victoria Céspedes, quien falleció el viernes a los 41 años luego de luchar contra el cáncer.

“Estoy un poquito nerviosa, como todos saben, o algunos no saben, mi amiga la uruguaya, pim, partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla y amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar porque era una laburante incesante, así que estamos acá haciendo el programa”, empezó a decir la conductora.

“No se fue, solamente cambió de piel”, expresó Juanita, notablemente movilizada. “Un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, a Luis. Un beso enorme. a todos los amigos y todos los familiares. A Chela especialmente que es su mamá. Bueno, voy a hacer el programa y voy a hacerlo lo mejor que pueda”, declaró.

Juana Viale y Victoria Céspedes - Instagram

Además de amiga incondicional, Céspedes había sido compañera de trabajo de Viale en la exitosa obra “La sangre de los árboles”. Además, juntas participaron en la serie “Estocolmo”, de Netflix.

Según la revista Caras, la actriz uruguaya había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2011.