El compañero de Laura Novoa renuncia en vivo del Cantando 2020

Laura Novoa y su compañero Pato Arellano protagonizaron hace dos noches un intenso cruce que terminó sacando al aire varios asuntos acumulados y no resueltos entre ellos. Después de que Ángel De Brito y Laurita Fernández indagaran un poco, la situación se fue de las manos y se dijo que el partenaire de la actriz había terminado llorando en el baño. En la gala de anoche del Cantando 2020, Pato se pidió un momento para hacer un importante anuncio en vivo: su renuncia.

“Es un privilegio poder renunciar, pero también me pasó en mi carrera que tuve que quedarme en lugares donde no quería estar por ganarme el mango”, dijo en cantante ante la mirada de Novoa. “Es una decisión mía, se pierde el disfrute. Le deseo lo mejor, no tiene que ver con Laura (Novoa), es un ciclo cumplido y la seguiré apoyando desde casa”, continuó diciendo sobre su partida definitiva.

Por su parte, la actriz se mostraba confundida ante las cámaras, ya que más allá de la pelea del día anterior, no comprendía el exabrupto: “Lo lamenté un montón. Me deja en una situación como rara. Me da mucha tristeza todo esto”. Y al ser consultada sobre las razones, dijo: “No tengo idea de verdad. No entiendo mucho lo que pasa, no peleo ni sé pelear con nadie. Si él se siente frustrado no lo expresó, puede hablar con la producción”. Después agregó de manera irónica: “Creo que él está ensayando dos cosas de teatro, debe estar estresado por tanto trabajo y quizá esto no le está rindiendo como él quisiera, aunque le rindió porque está en dos obras”.

“Me contaron que Laura Novoa es bastante intensa, que a las doce de la noche lo llamaba a Pato para pedirle que le cante la canción para poder empezar a practicarla”, es lo que habría dicho De Brito en el entremedio en Los ángeles de la mañana.

Cuando Pato fue consultado en vivo sobre el drama del baño, pero desmintiendo lo dicho, el cantante dijo: “Pará un poco, es un montón. ¿22 minutos llorando? Me encerré a responder mensajes porque me seguían las cámaras y no tenía nada para decir”. Y agregó: “Tengo la camiseta puesta de este equipo desde el primer día. Gracias a todos los que quisieron que estuviera acá. Gracias al jurado por los elogios, pero me vi en la repetición y no me gusté”.

Luego del anuncio que dejó en banda a Novoa, la noche repuntó para la actriz cuando salió el resultado que mostraba su victoria por sobre Paula Trapani para permanecer en el certamen. Aunque ahora está en busca de un nuevo compañero, Laura ganó con el 51% del voto del público y permanece en carrera por conseguir el primer lugar del certamen.