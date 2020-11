Gala de eliminación: Laura Novoa quedó afuera y Charlotte Caniggia denunció “acomodados” en el Cantando 2020

La noche de eliminación enfrentó en el escenario a Laura Novoa y a Agustín “Cachete” Sierra, con una decisión final tomada por el público. A pesar de sus esfuerzos y con un nuevo compañero que la apoyaba en su presentación, fue Novoa quien tuvo que despedirse del Cantando 2020, que perdió con un 38% de los votos encima. Su compañero debut, Diego Cassere, solo pudo vivir una canción sobre el escenario.

Por su parte, el Cachete repuntó por cuarta vez con una victoria telefónica en este enfrentamiento de última estancia. Con 62% de los votos encima, el participante es uno de los preferidos del público, aunque parece que no tanto como de los jueces.

Fue después de este anuncio y decisión final, tomada por los televidentes, que surgió el verdadero drama de la noche. Charlotte Caniggia comenzó a apuntar contra algunos de sus compañeros sobre la posibilidad de que fueran “acomodados” dentro del programa producido por Marcelo Tinelli. Su crítica y cuasi denuncia oficial iba primero a Lizardo Ponce, a quien señaló la semana pasada como un “beneficiado” por su amistad con Lourdes Sánchez.

“Me cae muy bien pero bueno, será finalista. Él es uno de los acomodados y lo sabe”, dijo cuando el conductor Ángel de Brito le consultó sobre el tema. Después habló sobre el actor que recién había ganado frente a Novoa: “La gente lo sabe. Yo miro todo, leo los comentarios… Estuve en muchos realities y sé cómo funciona esto”.

Incluso cuando Laurita Fernández le consultó si sus palabras eran por victorias en el voto telefónico, la mediática dijo que en realidad todo depende del Chato Prada y Fede Hoppe. “Yo veo todo, me doy cuenta. Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado a veces lo veo también, le regalan puntaje”, explicó Charlotte.

Lizardo no quiso quedarse callado ante la acusación: “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también”.

“Porque hay gente que es amiga pero eso no es por acomodada. Es porque yo lo elijo. Pero está todo bien”, le contestó Charlotte sin dar cabida a su explicación. Pero De Brito terminó tajante diciendo irónico: “Sí, se nota”.