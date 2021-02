El alarmante mensaje que Oscar González Oro compartió en las redes: “La soledad me agobia”

Oscar “El Negro” González Oro sufrió un shock emocional en pleno programa de radio a fines del 2020 y es por eso que su reciente mensaje llamó la atención de todos sus seguidores. El conductor compartió en Instagram en la que habló de cómo está hoy pero alarmó con sus frases, como “La soledad me agobia”.

“Buen día. Hoy no tengo nada importante para publicar. Quizá lo único es contarles cómo estoy, cómo me siento”, se lee en el mensaje alarmante del periodista. “En cuanto al programa estoy contento porque es lo que quería hacer. Pero el programa dura dos horas nada más. Me quedan 22 (horas) por vivir”, suma.

“Hay días que disfruto mucho y hay días que la paso muy mal. La soledad me agobia, me apabulla. Me asusta. Pero tengo que seguir pensando en mi salud. Por lo menos en mi salud física, en la mental trabajo todos los días con resultados diversos”, manifestó en las redes.

“Trato de llenar esas 22 horas que son únicamente mías. ¡Ya no soporto tanto silencio en esta casa! Pero en este momento ésta es mi vida”, escribió para concluir la publicación. Los seguidores del periodista respondieron con comentarios de apoyo, aliento y empatía.

Internet

El Negro Oro está al frente de “La vida misma”, el ciclo de Radio Rivadavia que realiza desde su casa en Uruguay. Al aire de esa misma emisora es que en diciembre pasado él debió abandonar el programa tras sentirse mal y el diagnóstico médico fue que se trató de un shock emocional.

“Tuve un episodio raro. Estaba al aire y me mareé fuerte. Una vez lo dejé pasar. Al segundo también lo dejé pasar. Al tercero, bueno... Llamé al médico para que cuando terminara el programa fuera para allá. Me retiré el aire tres y media, o cuatro menos cuarto, y me revisaron. Me hicieron un electrocardiograma que salió bien”, reveló en ese momento el conductor.