El accesorio con el que Catherine Fulop busca marcar tendencia y es polémico

Catherine Fulop impacta con cada nuevo posteo que comparte en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores. Allí no solo luce los mejores conjuntos deportivos y trajes de baño, sino también marca tendencia con sus looks.

La actriz y presentadora de televisión es muy activa en Instagram y a diario comparte fotos y videos en esta plataforma. Los usuarios están al pendiente de todo lo que postea y sus publicaciones cosechan miles y miles de “likes” y comentarios.

En uno de sus últimos posteos, la modelo venezolana lució diferentes vestidos, pero el accesorio que llevaba en su rostro fue el que acaparó toda la atención. Cathy buscó ponerlo de moda y a algunos les pareció polémico.

Se trata de una “face mask” que puede ser de bronce o alpaca, que así como los aros, collares o pulseras, son accesorio más a la hora de vestir diferentes previas. El accesorio pasaba por arriba del ojo y la nariz, por lo que muchos quisieron saber si no era incómodo llevarlo puesto.

La esposa de Ova Sabatini impactó con la producción que hizo desde Miami, Florida. El vestido animal print, con un increíble escote, fue el que más les gustó a sus seguidores y recibió muchos halagos.

“Con todo lo que te pongas te ves linda”, “Lo que mas me gusta de tu decoro nasal, es tu capacidad de hacerlo brillar”, “Diosa galáctica!!!”, “Hermosaaaaa... pero el tallarín en el ojo no me gusta...”, “Eeee, no, la cosa en el ojo, no”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron, tanto a favor como en contra.

Catherine Fulop presumió su cuerpazo en microbikini

La actriz, siempre a la vanguardia, impone su estilo alegre y sensual, conquistando el corazón del público y convirtiéndose en una de las personalidades más queridas del ambiente artístico.

Recientemente, Fulop deslumbró a sus seguidores al posar con una microbikini de estampado a rayas horizontales de colores, un estilo sumamente veraniego que resalta su figura espectacular. El conjunto de dos piezas incluye un corpiño tipo top con breteles y una parte inferior estilo colaless con tiras para sujeción.

A los 58 años, Catherine Fulop brilló con una microbikini multicolor, el must de la temporada

Complementando este look playero, la actriz optó por un peinado suelto con ligeras ondas, mientras que en el maquillaje destacan el delineador negro resaltando sus ojos y un brillo para los labios.

La elección de Fulop no pasó desapercibida, generando una oleada de elogios por parte de sus seguidores en redes sociales. Su habilidad para conectar con la audiencia y su estilo único la mantienen como una figura admirada en el mundo de la moda.

