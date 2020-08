Cuál fue la reacción de Araceli González, ex mujer de Adrián Suar, frente a la crisis de Polka

La situación económica de Pol-Ka, una de las productoras de ficción más importantes, es caótica desde hace algunos meses. La empresa se encuentra al borde de la quiebra, dejando a empleados y actores con sus trabajos pendiendo de un hilo. Esta situación llevó a Adrián Suar a enfrentar el tema de manera pública hace algunos días, donde explicó la situación real que atraviesa. “La pandemia me dio la estocada final”, dijo semanas atrás en una nota con Diego Leuco.

Este miércoles y en diálogo con Mitre Live, Fabián Mazzei, pareja de Araceli González, contó cuál fue la reacción de la actriz frente al conflicto económico que atraviesa la productora de su ex marido. “Si vos pensás que muchos técnicos y actores se quedan sin trabajo. Ya sea Polka, Underground, cómo sea Estevanez o cualquiera. No es grato eso. No es grato que después de tantos años pase una cosa así y haya gente que se quede sin trabajo, y los actores también”, arrancó diciendo el actor.

Y agregó: “Nosotros lo vivimos como puede ser cualquier producción, productora que le pase eso. Esa es la única respuesta que te puedo dar”.

Recordemos que en septiembre de 2019, Araceli contó que se cansó de no haber podido llegar a un acuerdo con Suar, de quien se divorció en 2004, y jamás pudo conseguir la división de bienes. En respuesta, el gerente de programación de El Trece emitió un fuerte comunicado negando los dichos de su ex y detallando toda la situación legal, aportando pruebas de lo que firmaron en su divorcio

Luego, sobre la crisis que vive la industria audiovisual, por la cual más de 250 actores y actrices confeccionaron una carta para el Gobierno, Mazzei afirmó: “Es un tema delicado para mí. En este país, no es que por la pandemia nos quedamos sin laburo. Hace muchos años. Los últimos cuatro años fueron un desastre y bajo muchísimo más el trabajo para el actor. Cuando tenes la posibilidad de trabajar afuera ves otra realidad. Si vos no tenes esa posibilidad vas a seguir viviendo la realidad que te quieren vender”.

“En los otros países, a los empresarios que invierten en cine o en una miniserie, el gobierno le da un beneficio porque apoyan a la cultura. Acá se podría plantear esto también. Vas a filmar a Montevideo y no te cobran impuesto. Es fundamental para que crezca la industria, sino no viene nadie”, manifestó.

“Acá hay tres productoras nada más fuertes que ahora la están pasando muy mal. Pero no es de ahora, no es que hay actores para dos series, hay actores para hacer veinte series. El talento que hay argentino es muy bueno. Y los chicos nuevos que vienen atrás son muy buenos pero ellos la van a hacer peor por eso hay que hacer algo ahora”, sentenció Fabián Mazzei.

“No es que es solo una industria. Si yo traigo una producción de afuera que invierta en el país, necesito hotelería, necesito comida, necesito autos, necesito técnicos. Si yo vengo acá y los técnicos o el sindicato de no sé donde te cobran setenta veces más de lo que te cobra en otro país es obvio que no van a venir. Ya pasó cuando vino Televisa acá”, agregó sobre el tema.

Y concluyó: “No es un problema de la pandemia ni del Gobierno. Es un problema de raíz. Tienen que modificar la Asociación de Argentina de Actores, tomar medidas en el asunto. SAGAI que está haciendo un muy buen trabajo. Y el Gobierno. Tienen que crear algo nuevo porque así se va a perder todo”.