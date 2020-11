Coti Sorokin se hartó de los comentarios de su ex mujer y pidió un bozal legal para ella

En medio de la felicidad de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin por el reciente romance que los tiene de protagonistas, no todo es color de rosa y se supo este martes que el autor de “Color Esperanza” de cansó de algunos comentarios de su ex Valeria Larrarte y solicitó un bozal legal para la madre de sus hijos.

La noticia se conoció en “LAM” (El Trece) cuando Ana Rosenfeld, panelista de turno comentó la situación de la ex pareja y de los actuales problemas por los que están atravesando.

Curioso por el tema Ángel De Brito preguntó: “Ahora se habla mucho de él porque está saliendo con Cande Tinelli. ¿Terminó muy mal esa relación?”, consultó el conductor.

Inmediatamente Rosenfeld dijo: “Terminó de una manera normal, como termina cualquier divorcio, firmándose. Ahora bien, lo extraño de todo eso, y me parece que hay que hacer hincapié, es que cuando recién iniciamos el divorcio, recibimos un bozal legal. Una mordaza, de una. No se puede creer”, respondió la abogada de Larrarte.

Sobre el “bozal legal” la panelista dijo: “Este es el nombre ‘de fantasía’, pero literalmente el Código Civil prevé una medida cautelar que te dice que te abstengas de hablar, de decir o de mostrar alguna foto, sobre todo cuando hay menores, es cautelar”, explicó pero no pudo dejar de manifestar su asombro ante el pedido del artista: “Cuando a vos te llega algo donde todavía no saltó nada a la luz decís ‘Pucha, ¿qué es lo que hay detrás?’…Por supuesto que acá no voy a contar nada: simplemente que el bozal llegó”.

Luego agregó: “El divorcio terminó, lo económico está arreglado. Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, finalizó la nueva angelita de LAM.