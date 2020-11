La ex de Coti Sorokin volvió a atacar al músico: “No cuidó a mis hijos menores”

Valeria Larrarte es la protagonista involuntaria del nuevo noviazgo escandaloso de la farándula. Se trata de la ex mujer de Coti Sorokin, el músico que acaba de confirmar su relación con Cande Tinelli. Las fotos de ambos aparecieron en sus cuentas de Instagram y se volvieron virales pero... ¿qué sucedió con los hijos del artista?

Justamente por ese lado viene el enojo de la ex esposa de Coti: “Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”.

El matrimonio duró 25 años y de su amor nacieron dos pares de mellizos: Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004. Y es por ellos por quien Valeria lucha, ella misma precisó que su molestia no es por la nueva relación de Coti sino por el modo en que el compositor se manejó con sus hijos.

Según la mujer, sus hijos no sabían que su padre estaba en pareja y que se enteraron por las redes sociales: “Me sentí un poco decepcionada (...) ya que siempre habíamos sido tan reservados y habíamos cuidado a la familia”.

Además, en la charla que tuvo con Tomás Dente para el ciclo “Nosotros a la mañana”, Larrarte precisó: “Y no se cuidó a mis hijos menores. Me sentí muy defraudada. No es más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada, porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó”.

Tras la publicación de ella en Instagram en la que celebraba su divorcio con una foto rota de su casamiento por civil con Coti, ella explicó: “En ese momento sentí (que tenía que) decir lo que dije. Por ahí desde el lado de la ironía, que quizás el que no me conoce no lo entiende. O si no me conocés, ni sabés y lo interpretás de manera diferente”.