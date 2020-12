El furioso audio de la ex de Coti sobre la exposición de su noviazgo con Cande Tinelli

A mediados de noviembre, la ex mujer de Coti Sorokin hizo una fuerte publicación en su Instagram. A semanas ya de que saliera a la luz el romance del cantante con Candelaria Tinelli, Valeria Larrarte no deja de pronunciarse a causa de la forma en que decidieron blanquear el romance, sin avisar nada a ella o a sus hijos.

“Podría tener la misma foto de una semana atrás, pero el significado es el opuesto. La foto es la misma y las felicitaciones también. No así, lo qué pasa por dentro. No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupe todos estos años. Mañana es mejor”, escribió Larrarte en una foto donde salen ella y el cantante firmando el registro civil, hace ya 25 años, pero cortada a la mitad.

La foto en donde explica todo lo que han pasado con Coti.

En 2019 la pareja se separó, después de 24 años juntos y dos hijos, Dylan y Leyre. Pero recién hace dos meses terminaban los papeles de divorcio. Al poco tiempo, la hija de Marcelo Tinelli publicaba las primeras fotos en Mendoza con el cantante, confirmando la relación entre ellos.

Estando en Nosotros a la Mañana, los panelistas decidieron que lo más acertado era traer la foto a colación con Coti presente. Agustina Kampfer le hizo notar el hecho de que a su ex le molestaba que mostrara pública su relación a través de redes sociales. Ahí se sumó Tomás Dente que puso play a un audio que tenía de Valeria.

“No tengo mucho que decir. Sentí que tenía que decir lo que dije, por ahí, desde el lado de la ironía. Si no me conocés no sabés y me interpretás de manera diferente. Simplemente, me sentí un poco decepcionada en el manejo del tema ya que ha sido siempre tan reservado y ha cuidado su familia y no se cuidó a mis hijos menores en este caso que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”, se escuchaba decir a Larrarte.

Al final, fue tajante con su postura: “No tiene nada que ver con el despecho porque ya estamos divorciados, pero esto no se hace”.