Indignada por la relación con Cande Tinelli, la ex mujer de Coti Sorokin destrozó las fotos de su casamiento

Hace algunos días todas las miradas quedaron puestas en Mendoza cuando Juariu, la influencer de “Bendita” (El Nueve), descubrió a través de las redes sociales, que Cande Tinelli estaba en una bodega junto al artista Coti Sorokin.

A partir de ese momento todos los medios pusieron atención en los posteos de la pareja pero la que más se molestó a la hora del blanqueo de la relación fue Valeria Larrarte, ex mujer del músico y madre de sus dos hijos.

Valeria Larrarte en redes

A través de su cuenta de Instagram la mujer compartió una foto de su casamiento con Coti partida en dos y escribió: “Podría tener la misma foto de hace una semana atrás... pero el significado es justamente el opuesto. Es muy curioso... la foto es la misma y las felicitaciones también... no así todo lo que pasa por dentro... no voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida “normal familiar” y creo haberlo logrado. Mañana es mejor”, comentó Larrarte.

Hace algunos meses la mujer compartió la misma foto pero, en ese momento, agradeció a su ex marido por el tiempo compartido: “Hacen 25 años de ésta foto... firmando el contrato más valioso de mi vida. No pude haber elegido mejor compañero para cumplir mi mayor proyecto. Nos colgamos la de Plata con el título de familia numerosa especial. Cerca o lejos... siempre vas a ser mi socio más importante, Coti”.

Valeria Larrarte en redes sociales

Consultada por Tomás Dente acerca del último posteo Valeria comentó haber sentido vergüenza por la foto de su ex junto a la hija de Marcelo Tinelli y agregó: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre a la familia… siento decepción” finalizó muy molesta.