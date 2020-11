Coti subió una foto refiriéndose Cande Tinelli y ella habló sobre las dificultades de su nuevo romance

Hace apenas dos días se confirmaron los rumores de amor entre Cande Tinelli y el cantante Coti, y fue ella quién se animó a publicar una foto de ellos dos juntos acá, en Mendoza, en una escapada casi romántica. La noticia ha trascendido a todos los medios y la intriga sobre los detalles de este romance aumentan mientras pasan los días.

Hoy, Cande compartió una Storie que subió su “novio”, en donde bromeaba sobre como lo veía ella: con un efecto al estilo de Tim Burton. “Yo by Cande Tinelli”, decía en la graciosa foto que simula uno de los sombríos personajes del director. Pero lo que demuestra esta foto es la complicidad que empiezan a demostrar los cantantes por las redes.

Cande compartió la graciosa foto que le tomó a Coti.

Coti todavía no termina de firmar su divorcio con su ex mujer, Yanina Larrarte, que ayer se pronunció sobre la incipiente relación de su ex. A pesar de que Cande “le parece divina”, reconoció que "le hubiera gustado que fuese un poco más cuidadoso y se lo cuente a los chicos antes de que salga en la prensa”, según contaban en LAM.

Fue en este mismo programa en donde Ángel de Brito llegó con las primeras declaraciones de la hija DE Marcelo Tinelli. “Le pregunté a Cande Tinelli y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente, que se conocieron en noviembre y le pregunté por qué se fueron a Mendoza”, dijo el conductor del programa de Eltrece.

Sobre su viaje a Mendoza, Cande le confesó al periodista: “Él tiene vinos allá y yo lo acompañé sabiendo las consecuencias”. Después dejó claro que se siente bastante molesta sobre las repercusiones en las redes, los comentarios y los dichos de la ex de Coti.

“Me dijo que se conocieron en el after show del recital del autocine y no dio más datos. Cortita de datos”, aclaró el conductor desmintiendo varios rumores sobre que se juntaron hace meses y ocultaban su relación hasta que salieran los papeles de divorcio del cantante.