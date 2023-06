Con un vestido dorado que remarcó su parte de atrás, Agustina Agazzani dio muestras de glamour

Agustina Agazzani, quien tiene 28 años y es oriunda de Córdoba, ganó gran popularidad por su trabajo en la industria de la moda en Argentina y por su presencia en las redes sociales.

La bella cordobesa cuenta al momento con más de 517 mil seguidores de los que se ha vuelto una referente en materia de modas.

Si bien para muchos la carrera de Agazzani comenzó como novia de varios artistas, como Agustín Bernasconi, Martín Baclini y Gastón Sofriti, ahora brilla por sí sola y se ha convertido en una figura de la alta costura.

La modelo sorprendió con su atuendo dorado.

Su belleza ha sido tal que también hombres internacionales se han fijado en ella. Se la ha relacionado sentimentalmente con el actor español Arón Piper y con el cantante colombiano Sebastián Yatra después de su separación de Tini Stoessel. No obstante, parece que su corazón aún busca dueño.

Otras de las facetas que Agustina ha sabido explotar es la de actriz. Este verano debutó en teatro con la obra de Peter Alfonso y Paula Chaves, en un “Un plan Perfecto”, por la cual fue invitada a la Gala Para Raíces.

El atuendo de Agustina Agazzani que confirma toda su belleza

“Flor Lobianco, mi estilista me ayudó a decidir este look, lo elegimos porque iba con el dress code de moda circular y la gala, era una consigna que no se da todos los días así que nos permitió jugar un poco conservando lo sexy que a mí me gusta. El diseño es de una marca que se llama Esquina”, confesó Agustina a la prensa presente.

Agustina Agazzani se decantó por un ajustado vestido en color dorado que le vino muy bien con su tonalidad de piel y el make up que eligió.

La prenda de Agazzani remarcó toda su parte trasera y se notó que no le hizo falta ajustarlo mucho ya que su cuerpo moldeado hizo el trabajo.

Para dar a conocer esta apuesta, Agazzani posteó videos y fotos en redes sociales que como nos tiene acostumbrados, revolucionó las redes sociales y se llenó de comentarios para halagarla.

