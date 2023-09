Con un look total black y trasparencias, Luciana Salazar paralizó la web y derritió a sus seguidores

Como tantas otras veces, Luciana Salazar mostró su intimidad en las redes sociales. Hace unos días, fue un poco más jugada y compartió una foto en la que se la vio completamente desnuda, junto a un hombre.

La modelo se sacó una selfie frente a un espejo y dejó ver parte de su cuerpo, mientras estaba sentada tras una sesión de masajes. “Necesitaba sus manos”, escribió junto a la imagen en la que aparece Fabián, el hombre que le hizo el tratamiento y que se llevó todos los elogios y comentarios de envidia de parte de los hombres.

Si bien, Luciana Salazar está acostumbrada a subir fotos de alto voltaje a sus redes sociales, nunca le es suficiente. La también conductora y actriz se la jugó y compartió una serie de imágenes en sus stories de Instagram, donde posee más de 2 millones de seguidores.

Con un tremendo look negro, Luciana Salazar subió las temperaturas

Siempre coqueta y audaz, Luciana Salazar no deja de sorprender en las redes sociales con sus impactantes looks plagados de estilo y glamour. En las últimas horas del viernes, se fotografió en sus historias de la red social de la camarita para mostrar un look total black que arrasó con todo.

Luli se filmó modelando una minifalda, botas de cuero altas y un top con trasparencias que mostraron sus atributos, en color negro. Además, este atuendo se llenó de brillos con sus accesorios, como la marca grabada en su cinturón o la cartera, que es totalmente plateada.

