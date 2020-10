Claudia Villafañe es la nueva Vicky: logró emocionar a Martitegui con un plato casero

La ronda del MasterChef Celebrity del miércoles por la noche continuó presentando un complicado plan para que los concursantes pudieran armar su plato y así salvarse de la ronda de eliminación. Su receta debía apoyarse en tres ingredientes elegidos al azar a través de una rueda de la fortuna, se le sumaban lo que pudieran recoger para acompañarlos en el mercado. El desafío prometía muchas sorpresas a lo lago de la noche.

El lunes ya habían cambiado las prioridades cuando Claudia Villafañe presentó un plato de pollo rebozado que hasta dejó conmocionado a uno de los jueces, Donato de Santis. Los recuerdos de las infancias de cada uno se elevaban junto al aroma de la receta de Claudia. Pero el gran preparado que todos esperaban en el programa de parte de la empresaria, eran sus famosos ñoquis caseros. Aunque anoche se le dio la oportunidad, tuvo que superar varios inconvenientes que le hicieron reformular su receta.

La rueda giró y a la ex mujer de Maradona le tocaron dos tipos de papas y queso. Feliz, Villafañe comenzó a preparar según las enseñanzas de su abuela Petra. Pero antes de que pudieran tranquilizarse y concentrarse en la elaboración, a los concursantes los sorprendió una nueva medida: un cuarto ingrediente elegido también por la suerte. A Claudia le tocó la manzana y tuvo que comenzar a ingeniárselas para incorporarla a la receta.

Con los sesenta minutos impuestos terminados, la empresaria se mostraba segura, pero ansionsa por todas las expectativas puestas en su famoso plato. “Para mí pueden estar riquísimos, pero ellos han probado mucha variedad de ñoquis y por ahí no es el ñoqui que a ellos les gusta”. Llamado Los ñoquis de la Claudia, la participante presento un preparado de ñoquis hechos con dos tipos de papas, queso azul y salsa con manzana verde.

“Vamos a meterle la cuchara: es un momento histórico”, dijo Donato, amante y especialista en pastas. Apenas lo probó le interrogó: “¿Por qué nos hiciste esperar tanto?”. Después, continuó con su veredicto final: “Son como una nube de papas cuando los comés. Hasta cuando los servías, se sentían muy suaves. Te arriesgaste a poner dos tipos de papas, que no es poco. Pero esperaba que usaras el queso azul con un poquito más de atrevimiento”.

Damián Betular coincidió en la suavidad de los ñoquis: “Te podés comer un plato tranquilo y no te caerían pesados. A mí, me hubiera dado más apetito si el queso lo disolvías en un poco de crema de leche y hacías una mixta”.

Pero en el turno de Germán Martitegui, la participante no podía creer la devolución: “Me parece que trasmite algo súper emotivo. Para mí, la textura de los ñoquis está perfecta. Son como una nube de papa, están increíbles. Es muy difícil lograr eso que vos lograste. Y me parece que agregar la manzana verde al final te salvó la salsa, porque está muy buena”, dijo emocionado.

Terminó con un consejo que no amainaba la emoción primera: “Como un tema de estrategia, yo no hubiera usado ese plato hoy. Porque es tu mejor plato y hoy es un miércoles”.