Camilo confiesa que hace 6 meses no se compra ropa porque usa la de su suegra

Camilo no solo pega fuerte en el mundo de la múscia, con miles de temas que se escuchan con fuerza en las radios y canales de streaming, sino que siempre ha impactado en el mundo de la moda, con extravagantes conjuntos y propuestas inusuales a la hora de presentarse a galas, entrevistas, espectáculos y presentaciones. Pero el cantante tenía guardado un secreto tras esta faceta fashionista.

El cantante siempre sorprende con propuestas fuera de lo común.

Más de una vez ha pedido prestada una camisa o algún accesorio.

Por sus redes siempre puede verse más de un video junto a su mujer, Evaluna, y es bien conocido el cercano vínculo que todos los Montaner tienen, con parejas incluidas. Pero nadie creyó que fueran tan íntimos como para que terminaran compartiendo armario. Y no nos referimos a Evaluna, sino que es el mismo Camilo quien le “roba” prendas a su suegra, Marlene Salomé, para darle un toque especial a sus conjuntos.

El cantante se encontraba dando una entrevista cuando hizo una revelación que el periodista de La Resistencia no podía creer. “De mi suegra, se lo saque del clóset de mi suegra”, dijo refiriéndose a los jeans que llevaba puestos. Y redoblando la apuesta confesó que también sus accesorios le pertenecían y que en más de una ocasión corre al closet de Marlene para completar sus conjuntos.

“Este pantalón también se lo saqué a mi suegra, me pasa que no compro ropa hace como seis meses, desde que descubrí…”, estaba diciendo cuando el conductor lo interrumpió. “Ese pantalón no puede ser de tu suegra”, dijo con cara de incrédulo. “Te lo prometo”, dijo el cantante riendo y declarando también que su suegra es la gran asesora de modas, a ella consulta antes de ir a cada lugar. Así era el conjunto para la entrevista de La Resistencia:

Para la misma entrevista que le estaban haciendo, el colombiano había preguntado a Marlene por “algo bonito”, a lo que ella le agregó los collares. “Entonces, luego me dice ‘qué te vas a comprar nada, te ves mejor en mi ropa’”. Habrá que comenzar a aguzar el ojo para descubrir cuántas de sus prendas son en realidad un pequeño préstamo de la matriarca del clan Montaner.

Las combinaciones casi siempre son un acierto.