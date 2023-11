Camila Cabello dejó en claro el tamaño de sus caderas con una calza transparente

En el ámbito de mujeres influyentes en la música, Camila Cabello se destaca como una de las más prominentes en América. La joven, con origen latino, sobresale gracias a su distintiva voz y su estilo único en el baile.

Camila Cabello con una calza que mostró todo. Instagram: @camila_cabello

En paralelo a ella hay varias cantantes llamativas como Thalía, Lali Espósito, Shakira y hasta Emilia Mernes. Cada una tiene su personalidad y su imagen marcada, pero lo más llamativo es como muestran sus curvas y figura.

En esta ocasión, Cabello es la protagonista de esta nota porque, en las últimas horas, compartió un posteo en las redes sociales y enloqueció a los millones de fanáticos que tiene en su cuenta de Instagram.

Con el paso del tiempo, la joven de raíces latinas pudo salir de su lugar tímido y fue por todo al mostrar de a poco su increíble cuerpo. Lo más destacable de sus curvas son sus gigantescas caderas y esta vez quedaron a la vista con estas fotos.

La última publicación subió la temperatura de todos con ls fotos en las que Camila posó frente a una pared blanca con un outfit muy particular: para la parte de arriba un sueter cortísimo en color rosa bebé que combinó con una calza negra casi transparente. Aunque no mostró nada de más, si se le vió su ropa interior, algo que no suele demostrar demasiado.

Camila Cabello enamoró con un carrete de fotos muy provocativas: encaje y bikinis diminutas

Hace varios meses atrás Camila vivió unos días a pura música en Estados Unidos ya que se celebró el Festival Coachella. Fue ahí donde la morena fue vista junto a su ex pareja, y eso no es todo, sino que también lograron tomarle fotografías que muestran besos muy apasionados entre los dos.

El fogoso carrete de Camila Cabello.

Con esta noticia de por medio, el día de hoy Camila compartió en sus redes sociales un carrete de fotos que subió la temperatura de muchos. Entre las imágenes se la pudo ver con su outfit elegido para el festival, el cual constó de un top de encaje muy escotado y un pantalón de jean. Además, frente al espejo logró sacarse fotos vestida únicamente con bikini en otro momento del fin de semana.

