Video: a Camila Cabello se le escapó un pecho durante una entrevista en vivo y así reaccionó

Camila Cabello, cantautora cubana-estadounidense, pasó un momento embarazoso, en una nota para la BBC por videollamada, al mostrar sin querer uno de sus pezones. La cantante se lo tomó con humor y bromeó deseando que se haya visto. Además, hizo un chiste recordando que su estilista le había ofrecido pezoneras y ella se negó.

Todas y cada una de las canciones que lanza Camila Cabello vuelven locos a sus seguidores, y la última que ha publicado con Ed Sheeran ha provocado este efecto en demasía. Los artistas han unido sus voces en ‘Bam Bam’, un tema muy pegadizo.

La cantautora estrenó su nuevo hit 'Bam bam'

La artista estaba promocionando su nueva canción, cuando los presentadores en del programa “The One Show”, que sale por la BBC, le pidieron que mostrara su paso preferido de la coreografía. Camila estaba en su casa, conectada por videollamada, y bromeó al decir que necesitaba desabrocharse un poco los jeans, porque acababa de comer un sándwich.

La cantante se empezó a mover, se puso de pie y se preparó para bailar. Un movimiento en falso ocasionó el blooper: se quiso echarse para atrás el pelo, pero agarró también el cuello de su camisa, una blusa abotonada solo en parte, dejando ver uno de sus pechos desnudos.

La cantante sufrió un desperfecto embarazoso en una entrevista

Cuando ocurrió el incidente, se desataron las risas en el piso del programa y la cantante se lo tomó con la mejor onda: “Espero que se haya visto el pezón”. Siguiendo el tono de broma, el presentador Alex Jones le dijo: “Ha habido un mal funcionamiento del vestuario. Hubo un destello de algo, no sé lo que vi”.

Después de unas horas, en su cuenta de Twitter, Camila contó que se sintió arrepentida de no hacerle caso a la sugerencia de su estilista. “Cuando mi estilista me preguntó si quería pezoneras le dije que no. Ojalá tuviera una máquina del tiempo” bromeó la cubana-estadounidense.