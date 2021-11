Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su separación en las redes

En las últimas horas del día miércoles, Camila Cabello y Shawn Mendes se volvieron tendencia en Twitter por el anuncio oficial y sorpresivo de su separación. Sí, el cantante y compositor canadiense y la artista cubano-estadounidense decidieron terminar su relación luego de dos años.

Según expresaron en el mismo mensaje compartido en las redes sociales, la decisión fue tomada por ambos. En sus cuentas de Instagram compartieron: “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, suman en el texto que lleva varios corazones. Y para el cierre, expresaron: “Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”.

Shawn Mendes y Camila Cabello confirmaron su separación

Camila Cabello y Shawn Mendes decidieron terminar su noviazgo

El 01 de noviembre, fecha en la que se celebra el Día de los Muertos, fueron publicadas en las redes las últimas fotografías de la pareja; ambos músicos seleccionaron postales de su festejo y las compartieron con sus miles de seguidores.

Ninguno de los dos hizo mención a cómo estaba su relación, solo se limitaron a sacarse fotos juntos en Oaxaca, México, y a escribir “feliz día de los muertos”.

Shawn Mendes y Camila Cabello confirmaron su separación

El joven canadiense se caracterizó de mariachi con un traje negro y detalles coloridos más una camisa blanca, un moño rojo y maquillaje característico de la fecha. Mientras que la artista de sangre latina se lució con un traje típico negro colmado de flores de colores, una vincha con flores grandes y un precioso maquillaje de catrina.

Shawn Mendes y Camila Cabello confirmaron su separación

La pareja comenzó su noviazgo a mediados de 2019 y guardaron total hermetismo. En septiembre coincidieron sobre un escenario y al cantar “Señorita”, hicieron pública su relación al darse un apasionado beso.

Camila y Shawn se conocieron en 2014, cuando coincidieron como artista invitados a la apertura de un show de Taylor Swift. Su flechazo fue inmediato pero fueron paso a paso, primero amigos, luego novios y ahora...¿nuevamente amigos?

Shawn Mendes y Camila Cabello confirmaron su separación

Al año de estar juntos publicaron su primera canción juntos, “I Know What You Did Last Summer” que cuenta una historia de desamor, quizás sin saberlo, era su propia historia.