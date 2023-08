Antonela Roccuzzo paralizó todo Miami e Instagram con un look total black

Desde que Lionel Messi y su familia se instalaron en Miami, Antonela Roccuzzo está teniendo un marcado cambio de estilo. Mientras que en París elegía looks mucho más formales, en la ciudad estadounidense la gama de colores que usa se amplió por completo.

Si bien Antonela apuesta por colores pastel o rosa, este viernes sorprendió a sus seguidores con un look total black con el que marcó tendencia.

Antonela Roccuzzo es una de las musas de Instagram y cada vez que realiza una nueva publicación, ya sea acompañada del padre de sus hijos, sus tres pequeños o posando sola con sus looks más audaces, genera tendencias.

En esta oportunidad, la rosarina se fotografió de espaldas con un outfit total black que causó furor. En su cuenta de la red social de la camarita, donde posee más de 36 millones y medio de seguidores, la esposa del 10 lució un look totalmente veraniego, acorde al calor que azota Miami.

Anto Roccuzzo usó un minishort en negro estilo deportivo con tela tipo aviador que tiene detalles de frunce en los costados, con cordones. Para la parte superior, usó un top del mismo color con espalda descubierta y tiras súper finas.

Para completar su look, Anto optó por un hairstyle con el pelo suelto y raya al costado, que lo completó con bucles sutiles. Un make up natural con delineado estilo eye cat, iluminador en las mejillas y un gloss tono nude en los labios. Finalizó su apuesta con una cartera Dior.

El respeto a Lionel Messi

El posteo de Anto se volvió viral en cuestión de segundos y ya supera la barrera del millón 700 mil de likes y tiene comentarios de todo tipo y muchos dedicados a Messi: “A la mujer del 10 no se la mira, ojo”, “Messi perdóname”, “¿No les pasa que no le quieren dar like porque sienten que traicionan a Messi?” o “Con la mujer de él no se metan”, fueron algunos de las respuestas que recibió.

