Angelina Jolie ganó la batalla judicial a Brad Pitt y se mudó junto a sus hijos a una nueva mansión

Angelina Jolie zanjó su batalla judicial con su exmarido Brad Pitt. Hace unos días, la Corte Suprema de California rechazó la petición del actor para la revisión de la custodia de sus cinco hijos. Con este fallo, Jolie y Pitt tienen que mantener el acuerdo de noviembre de hace tres años por el que se otorgaba la custodia de los menores -Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) y los gemelos Vivienne y Knox (13)- a su madre.

Fue en 2016, luego de dos años de matrimonio y una década como pareja, Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaban su divorcio y desde entonces han mantenido una ardua batalla legal para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus cinco hijos. Han pasado cinco años desde entonces y la protagonista de Maléfica vive alejada de las polémicas y en las últimas semanas son numerosas las ocasiones que se ha dejado ver en público junto a sus hijos, su gran apoyo en todo este tiempo.

Hace dos días, la actriz se mostró en Londres con una gran sonrisa en el estreno de su película Eternals y lo hacía junto a sus hijos Maddox, de 20 años, Vivienne y Knox, Zahara y Shiloh -que llevó un vestido de Dior que le habíamos visto a Angelina en la promoción de Maléfica en 2019-, que quisieron acompañar a su madre en un día tan especial.

Angelina Jolie y sus hijos Maddox, Vivienne, Knox, Zahara y Shiloh en el estreno de Eternals en Londres.

Esta no es la primera vez que Jolie posa con sus hijos en los últimos tiempos. Hace unos días, también aparecía con ellos en el estreno de su última película en Los Ángeles y el pasado fin de semana recorría la alfombra roja del Festival de Cine de Roma de la mano de sus hijas Zahara y Shiloh.

Angelina Jolie, junto a dos de sus hijas.

Sin duda, sus hijos son hoy sus grandes compañeros de viaje y con los que le gusta compartir grandes momentos personales y laborales. “Son muy buenos chicos, creo que al ser tantos han tenido un gran efecto los unos sobre los otros. Me siento muy emocionada de ver cómo van creciendo y desarrollando sus curiosidades y aptitudes. Yo trato de ser muy honesta y humana con mis hijos, en nuestra casa no existe una jerarquía, pero no soy una madre perfecta. Quiero que ellos descubran quienes son. ¿No estarías orgullosa de ser libre para elegir? Soy más dura conmigo misma que con ellos. Cada día me pregunto si lo estoy haciendo bien con ellos y soy muy dura conmigo misma por esto”, explicaba en People.

A sus 46 años, Angelina Jolie comenzó una nueva vida en la que se ha instalado en una de sus casas hace tan solo un mes (aunque la compró en 2017) y en la que vive con sus hijos y su perro Dusty, un rottweiler que lleva media vida junto a ella.

Se trata de una mansión situada en Los Feliz, un barrio residencial de lujo muy cerca de Hollywood Hills, en Los Ángeles. La casa perteneció al que se considera padre del cine americano, Cecil B DeMille, y le costó unos 25 millones de dólares.

El principal motivo de la actriz para adquirir esta mansión fue que está a apenas cinco minutos de la casa de Brad Pitt, su exmarido y esto facilita que sus hijos puedan ver a su padre siempre que quieran y según el acuerdo de custodia firmado en 2018.

Angelina Jolie, junto a sus hijos, en su nueva casa.

¿Enamorada de nuevo?

Nunca se sabe mucho sobre la vida sentimental de Angelina Jolie, la cual ha ido esquivando en los últimos meses las preguntas sobre una supuesta relación con Abel Makkonen Tesfaye, conocido por su nombre artístico The Weeknd.

En junio pasado, comenzaron los rumores sobre un posible romance entre una de las actrices más poderosas de Hollywood y el cantante de moda, de 31 años. Se les vio juntos en varias cenas en Los Ángeles y algunos comentaron que no les importaba nada ser vistos y que se mostraban de lo más naturales en público. Otras voces han apuntado a que esas veladas habrían sido solo cenas de negocios, ya que el músico está tratando de abrirse camino como productor de cine.