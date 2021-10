Ángela Leiva se sinceró sobre sus inseguridades: “Me parece bastante vergonzosa mi imagen”

Ángela Leiva está viviendo su debut como actriz en “La 1-5/18″, la novela de eltrece protagonizada por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe. Y aunque está muy contenta por este gran paso en su carrera artística, la cantante reveló que muchas veces le cuesta aceptar su imagen.

“A esta altura, después de cuatro meses de grabación, estoy muy pendiente de lo que haría el personaje, lo que pensaría. Es una tarea que me tomo muy en serio. Cuando recién empecé las grabaciones, actuaba frente al espejo, pero ya no lo hago más”, detalló la ex participante de La Academia de Showmatch en una entrevista con La 1+1.

Fue entonces que le consultaron si, en cambio, ahora se graba con el celular para verse actuar. Sincera, Ángela respondió: “No, me parece bastante vergonzosa mi imagen”.

Los looks de Ángela Leiva para sus shows.

Y aunque aseguró que le gustan “todas” las partes de su cuerpo, Leiva explicó que, al igual que en la adolescencia, aún tiene problemas para aceptarse: “Me pasa todo el tiempo, sobre todo al estar tan expuesta ahora en televisión”.

Sin embargo, reflexionó: “Yo soy una mina muy positiva. Me pasa eso que les digo pero bueno, me pongo el chip de ‘listo, ya fue’. Es más importante lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, que lo que ven los demás. Porque los demás van a ver lo que nosotros mostramos”.