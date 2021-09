Ángela Leiva habló de su salida de ShowMatch: “Soy una figura de este país y tengo derecho a decidir”

A un mes de haber presentado su renuncia en ShowMatch: La academia, Ángela Leiva habló de las críticas que recibió por haber abandonado el programa de Marcelo Tinelli. “Me han hecho planteos como que era un programa importante y claro que lo es, por eso lo di todo y tomé la decisión de irme porque no rendía, no servía. Siempre respeté muchísimo el programa, soñé con estar ahí y estando ahí me sentí muy cansada a desventaja de mis compañeros”, señaló la autora de Amiga traidora.

Y aseguró que su experiencia en Cantando 2020 fue completamente distinta. “Me moví como pez en el agua, porque tenía otra exigencia y soy cantante, otra cosa es bailar, poner el cuerpo y hacer cosas que nunca hiciste en tu vida. Agradezco inmensamente la oportunidad que me dieron pero dijo: bueno hasta ¿por que esta mal tomar decisiones? Si tengo la oportunidad como artista y figura de este país a decidir y decir que no”, manifestó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación, aseguró que era incompatible seguir con el reality y las grabaciones de La 1-5/18: “Fui muy clara cuando tomé la decisión de irme y dije que fue un tema de salud, estaba muy estresada porque estaba haciendo las dos cosas a la vez y estaba retomando los shows en vivo. Me vi muy colapsada, dormía muy poco, tres horas por día nada más. Y llegó un momento en el que dejó de ser divertido, no podía hacer las tres cosas a la vez”.

Ángela Leiva y los rumores de romance con Esteban Lamothe

La cantante aseguró que desde muy chica sueña con actuar, a pesar de que nunca tomó clases, y que para entrar a la nueva ficción de Polka hizo varios castings. “Fui una caradura y me fue muy bien. Hice dos casting más y quedé”, reconoció.

Y aclaró cómo es su vínculo con Esteban Lamothe, uno de sus compañeros de elenco con quien la vincularon sentimentalmente. “Con Esteban nos reímos mucho de esto, hablamos siempre del tema y este fin de semana salimos todos. El es un divino, un gran compañero, no tengo quejas para con él y encima es divertido. Jodemos con la pseudo relación que nunca existió”, aclaró.