Alex Caniggia cambió su look y lo compartió en su Instagram

Nuevamente Alex Caniggia es noticia en las redes sociales, pero esta vez no por un escándalo sino por un cambio en su look.

Luego de su polémica participación en “Cantando por un Sueño” (El Trece) y su rivalidad con Oscar Mediavilla, el hermano de Charlotte Caniggia volvió a sus tareas habituales y sorprendió con un cambio en su apariencia.

Alex Caniggia en redes

Hace algunas semanas el excéntrico hijo de Mariana Nannis sorprendió a todos con unas extrañas y coloridas trenzas que ahora reemplazo por algo totalmente distinto.

En su paso por la peluquería el joven se cortó el pelo y lo tiño de rojo furioso, a través de sus redes sociales mostró el cambio y comentó: “Al puto amo lo mira hasta un ciego. Soy hermoso y del barats me despego. Siempre admirado, respetado; eso no lo niego. Todos mis looks siempre son un fuego”, dijo Alex en su cuenta de Instagram posando desafiante para sus admiradores y para quienes no lo estiman tanto.

Alex Caniggia en redes

Este fin de semana largo, el joven quien realizó un streaming para sus fanáticos, comentó malhumorado: «Muchachos, no tengan fiaca. Que feriado, que feriado, ni feriado. Feriado no, a laburar hijo de pu**. Que feriado, put**», finalizó con un eructo para todos los conectados que le festejaron el chiste.