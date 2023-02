Al borde de la censura, Alejandra Maglietti posó con una microbikini que no dejó lugar a la imaginación

La periodista Alejandra Maglietti es una de las mujeres más talentosas y bellas de Argentina. En sus redes sociales, la influencer de 37 años se roba las miradas de miles de seguidores que la siguen gracias a sus fotos en Instagram, donde no todo se limita a su trabajo en televisión.

En esta oportunidad, la panelista de “Bendita” compartió semanas atrás detalles de su viaje a las Cataratas del Iguazú, en Misiones, uno de los sitios emblemáticos del país.

Maglietti se dejó ver de espaldas desde el interior de una piscina con una microbikini negra de dos piezas a la que acompañó con una gorra marrón y gafas de sol a tono. La particularidad es que el sitio era el Gran Hotel Meliá y su habitación con pileta se encontraba frente a las mismísimas cataratas.

Automáticamente, este video que Alejandra decidió compartir, cosechó más de 30 mil likes en muy pocas horas y cientos de comentarios de seguidores que quedaron impactados ante semejante espectáculo.

El inusual lugar donde Alejandra Maglietti conoció a su novio

La periodista se animó a contar que estaba de novia nuevamente y esta vez su pareja es un abogado. Durante una charla con el portal PrimiciasYa, la blonda reveló dónde se conocieron.

“Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad”, comenzó la abogada y periodista.

“Cuando uno arranca algo no sabe cómo puede terminar, por eso trato de no apresurarme y ponerle tanta presión a la relación hasta que todo se vaya dando. Capaz duremos un montón de años, pero uno nunca sabe y trato de no ponerle tanta etiqueta de entrada para que no se arruine todo””, continuó.

Luego Maglietti reveló cómo se conoció con este abogado. “Nos conocimos en una reunión de consorcio. Ahí nos conocimos por unos amigos que son vecinos míos. Él no es mi vecino, pero se dio ahí, un lugar impensado. El amor es así”, sentenció.

