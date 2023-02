Desde la cama, Alejandra Maglietti compartió una selfie ratonera y le llovieron los corazones en Instagram

Alejandra Maglietti enamora a todos con las fotos que comparte en sus redes, ya sean sus looks para la televisión o cuando se anima a posar con poca o nada de ropa. La panelista de Bendita (Canal 9) sabe cómo llamar la atención y hace uso de sus poderes de seducción cada vez que se pone frente a una cámara.

La periodista tiene casi dos millones de seguidores, quienes atentos a su contenido. Como en las últimas horas que compartió una foto ratonera desde la cama y jugó con la imaginación de sus fans.

La rubia se tomó una selfie en la que su rostro es el protagonista y aparentemente debajo de la sábanas blancas estaría sin ropa. Si bien no dio detalles, dejó que sus seguidores completen la imagen, ya que en otras oportunidades ha mostrado de más posando desde su cama.

Alejandra Maglietti

“#Modovacaciones por qué no podemos salir rápido de la cama?”, preguntó la abogada debajo de su posteo y deslizó que como está de vacaciones se da la licencia de poder pasar más horas haciendo fiaca.

En pocas horas, su foto recibió más de 11 mil “me gustas” y cientos de mensajes en los que le hicieron todo tipo de propuestas a la panelista.

Alejandra Maglietti compartió un topless en Instagram que causó sensación

“Con vos seria imposible salirse”, “si me lo pides así, voy todos los días”, “Porque si te tengo al lado no me saca ni Burlando y Rosenfeld!!”, “El modo vacaciones da mucha fiaca”, “Diosa te veo todas las noches en Bendita”, “Me encantas Alejandra...”, “Parece una muñeca de plástico con ese filtro! Igual sos una muñeca!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Alejandra Maglietti compartió un topless en Instagram que causó sensación

Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti posó con una microbikini cavadísima desde las Cataratas

Semanas atrás, con un paisaje de la Argentina imponente, la abogada y periodista escribió en su cuenta de Instagram “recorriendo mi país”. Así, la rubia una vez más cautivó a sus fanáticos con una microbikini rosada que dejó ver todas sus curvas.

El lugar elegido por la bella panelista de televisión fueron las Cataratas del Iguazú y sorprendió a sus seguidores posando al aire libre con su traje de baño súper cavado. A pesar de las bajísimas temperaturas, Alejandra se animó a posar y compartió el sensual álbum de fotos.

Alejandra Maglietti lució hermosa desde las Cataratas del Iguazú.