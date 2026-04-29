Patti Smith es reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Patti Smith vuelve a ocupar el centro de la escena cultural internacional. A los 79 años, la artista estadounidense (cantante, compositora, escritora y activista) fue distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 , en reconocimiento a una trayectoria que desbordó los límites de la música para inscribirse en una tradición más amplia, donde la poesía, la política y la experimentación conviven sin jerarquías.

Nacida en Chicago en 1946, Patricia Lee Smith edificó a lo largo de más de cinco décadas una obra singular , en la que la palabra y el sonido se entrelazan con una intensidad poco frecuente. Canciones como “Because the Night”, escrita junto a Bruce Springsteen, o “People Have the Power” no solo marcaron época, sino que cristalizaron una sensibilidad que hizo del rock un vehículo de expresión poética y política.

Admiradora declarada de Arthur Rimbaud y Bob Dylan, y profundamente atravesada por la obra de Federico García Lorca, Smith supo articular esas influencias en una voz propia.

El punto de inflexión llegó en 1975 con “ Horses ”, su álbum debut, considerado hoy una piedra angular del punk. Con ese disco (cuya portada en blanco y negro, hecha por su pareja de entonces, el transgresor y polémico fotógrafo Robert Mapplethorpe, se convirtió en una imagen icónica) Smith introdujo una perspectiva intelectual y feminista en un movimiento que comenzaba a gestarse en los márgenes. A medio siglo de su publicación, el álbum no ha perdido su capacidad de irradiar influencia.

El jurado, presidido por la bailaora y coreógrafa María Pagés, destacó en su acta la “impetuosa creatividad” de la artista, capaz de conectar “el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”. También subrayó su condición de “intérprete de estilo vigoroso”, cuya obra ha sabido encarnar la rebeldía del individuo en canciones que hoy forman parte del imaginario popular.

Pero el reconocimiento no se limita a su dimensión musical. En 2010, Smith recibió el National Book Award por sus memorias “Just Kids”, donde reconstruye su vínculo con Mapplethorpe y la efervescente escena artística neoyorquina de los años setenta. Autora de poemarios y ensayos, su escritura sostiene una ética y una estética coherentes con su producción musical: una mirada poética sobre la vida, atravesada por la conciencia de las injusticias y la necesidad de resistencia.

Esa vocación combativa se ha expresado también en el plano público. Smith participó en las manifestaciones contra la guerra de Irak en 2003, respaldó al colectivo ruso Pussy Riot tras su detención en 2012 y, en 2018, firmó un artículo en el que alertaba sobre los efectos del cambio climático.

En 2007, su nombre fue incorporado al Salón de la Fama del Rock, consolidando un estatus que ya no dependía de validaciones institucionales. Este nuevo reconocimiento, sin embargo, la sitúa en una tradición que trasciende géneros: sucede en el palmarés a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y se inscribe en una lista que incluye a figuras como Joan Manuel Serrat, Bob Dylan, Meryl Streep, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Pedro Almodóvar.

El premio, primero de los ocho que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, distingue la creación en disciplinas que van desde la música hasta la arquitectura. La ceremonia de entrega tendrá lugar en octubre en Oviedo, encabezada por la princesa Leonor de Borbón junto a los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

La noticia encuentra a Smith en un momento de plena actividad. En enero de 2025, se presentó en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, junto a Soundwalk Collective con el espectáculo “Correspondences”, una propuesta que entrelaza poesía, cine y música para explorar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Ese mismo año, además, se cumplieron cincuenta años de “Horses”, confirmando que su obra no solo resiste el paso del tiempo, sino que sigue dialogando con él.