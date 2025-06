La mirada de los artistas sobre la encuesta de consumos culturales, tema de Aconcagua Radio

—No he tenido oportunidad de ver qué se consulta. Ustedes saben porque tienen experiencia como periodistas, que una encuesta puede ser muy objetiva o muy tendenciosa. No he visto qué se pregunta, justamente hoy me había propuesto dedicarle un ratito de tiempo. Pero si en una encuesta vos no preguntas cuánto gana un artista cuando se presenta, ya sea en una iniciativa privada o con el estado, empieza a ser complicado después sacar las conclusiones.