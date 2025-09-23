Feria del Libro 2025: un concierto en el Independencia hará sonar la campana de inicio

Este miércoles 24, a las 20.30, con una experiencia cinematográfica dirigida por Jorge Martín , quedará inaugurada la Feria del Libro de Mendoza 2025 , la gran celebración de las letras mendocinas. La entrada será gratuita.

Juan y Juan en la Feria del Libro: tributo a Giménez y entrevista con Sasturain

La Feria del Libro 2025 se extenderá desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc y en otros cinco departamentos , con actividades en paralelo.

En esas fechas se realizarán presentaciones de libros , charlas, debates, recitales y la participación de invitados especiales. La edición estará dedicada al historietista Juan Giménez , fallecido en 2020 a los 82 años, tras contraer Covid-19.

Figura emblemática de la provincia y creador de universos fantásticos, Giménez será homenajeado con el espectáculo Cuestión de tiempo , que tendrá lugar el miércoles a las 20.30 en el Teatro Independencia . La propuesta, a cargo de Jorge Martín (música original, dirección visual, diseño y realización sonora), se basa en guion e ilustraciones del artista mendocino.

El ingreso será gratuito y las entradas pueden obtenerse en EntradaWeb o en la boletería del teatro (Chile y Espejo, Ciudad). Cuestión de tiempo (1982) corresponde a una serie de videocomics derivados de la obra gráfica de Giménez.

Feria del libro 2025

La historia gira en torno a relatos de ciencia ficción ligados a paradojas y viajes en el tiempo. A partir de la estructura del cómic —secuencia de viñetas y textos—, se crea una narrativa audiovisual distinta. Inspirada en el formato gráfico, pero con otro ritmo temporal, las viñetas se proyectan en secuencia lineal, con recortes y nuevos enfoques visuales.

El resultado es un relato que se apoya en recursos audiovisuales y en un universo sonoro propio. La banda sonora incorpora diálogos, ambientes, efectos, silencios y música, potenciados con imágenes de gran tamaño y sonido envolvente. De esta manera, la experiencia del cómic se transforma en un lenguaje cinematográfico, inmersivo y multisensorial.

Martín presentará cinco capítulos distintos, acompañados con música en vivo. Las composiciones, de carácter orquestal y sinfónico, fueron escritas para orquesta convencional y enriquecidas con tecnologías electrónicas —síntesis, secuencias, efectos y samplers—, combinando ambos mundos en una estética sinfónica contemporánea propia de la música cinematográfica.